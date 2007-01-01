Пожар в медицинском центре произошел в Калуге
В ночь на понедельник, 20 мая, горело помещение на первом этаже многоэтажного дома на улице Никитина, рассказали в МЧС.
Выгорел один из кабинетов медцентра.
По предварительным данным, в этот момент там никого не было. Никто из людей не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц