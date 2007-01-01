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Происшествия

Пожар в медицинском центре произошел в Калуге

В ночь на понедельник, 20 мая, горело помещение на первом этаже многоэтажного дома на улице Никитина, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
09:54 сегодня
0 521
Читайте KP40.RU:

Выгорел один из кабинетов медцентра.

По предварительным данным, в этот момент там никого не было. Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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пожар
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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