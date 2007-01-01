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Пожар в медицинском центре произошел в Калуге

Дмитрий Ивьев

В ночь на понедельник, 20 мая, горело помещение на первом этаже многоэтажного дома на улице Никитина, рассказали в МЧС.

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