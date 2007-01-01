«Шкода» сбила ограждение возле Калужской областной филармонии
ДТП произошло 19 мая в 18:22.
Предварительно, 26-летний водитель за рулем «Шкоды Октавия», двигаясь со стороны улицы Кирова, выехал на встречку.
Уходя от столкновения с «Тойотой Хайлюкс», машина сбила дорожное ограждение, выехала на тротуар и совершила наезд на 40-летнюю женщину. После этого «Шкода» вырезалась в фасад филармонии.
Пешехода доставили в БСМП.
Об этом сегодня сообщила полиция.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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