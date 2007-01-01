«Шкода» сбила ограждение возле Калужской областной филармонии

ДТП произошло 19 мая в 18:22.

Предварительно, 26-летний водитель за рулем «Шкоды Октавия», двигаясь со стороны улицы Кирова, выехал на встречку.

Уходя от столкновения с «Тойотой Хайлюкс», машина сбила дорожное ограждение, выехала на тротуар и совершила наезд на 40-летнюю женщину. После этого «Шкода» вырезалась в фасад филармонии.

Пешехода доставили в БСМП.

Об этом сегодня сообщила полиция.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.