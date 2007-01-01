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«Шкода» сбила ограждение возле Калужской областной филармонии

ДТП произошло 19 мая в 18:22.
Анастасия Каторгина
19:37 сегодня
0 1028
ГУ МЧС по Калужской области
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Предварительно, 26-летний водитель за рулем «Шкоды Октавия», двигаясь со стороны улицы Кирова, выехал на встречку.

Уходя от столкновения с «Тойотой Хайлюкс», машина сбила дорожное ограждение, выехала на тротуар и совершила наезд на 40-летнюю женщину. После этого «Шкода» вырезалась в фасад филармонии.

Пешехода доставили в БСМП.

Об этом сегодня сообщила полиция.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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дтп
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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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