В Калужской области может находиться 32-летняя женщина, пропавшая в Тучково

В Московской области пропала Подборонова Ольга.

Ее местонахождение неизвестно с 15 мая.

Сегодня, 19 мая, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем была одета неизвестно. С собой у нее была кошка в сумке-переноске.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.