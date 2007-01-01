В Калужской области может находиться 32-летняя женщина, пропавшая в Тучково
В Московской области пропала Подборонова Ольга.
Ее местонахождение неизвестно с 15 мая.
Сегодня, 19 мая, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем была одета неизвестно. С собой у нее была кошка в сумке-переноске.
Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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