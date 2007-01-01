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Главная Новости Происшествия В Калужской области может находиться 32-летняя женщина, пропавшая в Тучково
Новость дня Происшествия

В Калужской области может находиться 32-летняя женщина, пропавшая в Тучково

В Московской области пропала Подборонова Ольга.
Анастасия Каторгина
15:21 сегодня
0 142
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Калужской области
Читайте KP40.RU:

Ее местонахождение неизвестно с 15 мая.

Сегодня, 19 мая, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем была одета неизвестно. С собой у нее была кошка в сумке-переноске.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
нико

Не видел ни одного мотоциклиста , который едет правилам.

...
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