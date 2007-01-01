Стали известны подробности ДТП между мотоциклом и трактором в Калуге

Напомним, авария случилась днем 18 мая на перекрестке улиц Суворова и Московской.

По предварительной информации, 45-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» двигался по Московской в сторону Кирова. Он не уступил дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и допустил столкновение с трактором. Им управлял 32-летний мужчина.

Об этом в субботу, 19 мая, рассказала полиция.

В итоге в ДТП пострадал байкер. Его доставили в БСМП и после осмотра отпустили домой.