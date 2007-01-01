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Новость дня Происшествия

Стали известны подробности ДТП между мотоциклом и трактором в Калуге

Напомним, авария случилась днем 18 мая на перекрестке улиц Суворова и Московской.
Анастасия Каторгина
12:37 сегодня
0 440
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По предварительной информации, 45-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» двигался по Московской в сторону Кирова. Он не уступил дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и допустил столкновение с трактором. Им управлял 32-летний мужчина.

Об этом в субботу, 19 мая, рассказала полиция.

В итоге в ДТП пострадал байкер. Его доставили в БСМП и после осмотра отпустили домой.

 

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
нико

Не видел ни одного мотоциклиста , который едет правилам.

...
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