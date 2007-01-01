Новый виртуальный концертный зал открылся в Кондрово
Торжественное мероприятие состоялось в субботу, 18 мая, в районном краеведческом музее.
Это уже 17-й в нашей области виртуальный концертный зал.
Жители Кондрово смогут смотреть там музыкальные концерты.
- Открытие виртуального концертного зала позволит изменить музейное пространство, сделав его более современным и качественным, - прокомментировал событие министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Это также увеличит количество культурных мероприятий и посетителей музея.
Зал был открыт в рамках национального проекта «Культура».
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