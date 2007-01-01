Мотоциклист столкнулся с трактором в Калуге
Авария произошла днем в субботу, 18 мая, на перекрестке улиц Суворова и Московской.
Фото опубликовали в сообществе «Дорожный патруль».
На улице Московской пробки образовались в обе стороны.
Информация о состоянии байкера уточняется.
На днях в калужской полиции сообщали, что в нынешнем году возросло количество аварий с мотоциклистами. А число погибших выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
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