Мотоциклист столкнулся с трактором в Калуге

Авария произошла днем в субботу, 18 мая, на перекрестке улиц Суворова и Московской.

Фото опубликовали в сообществе «Дорожный патруль».

На улице Московской пробки образовались в обе стороны.

Информация о состоянии байкера уточняется.

На днях в калужской полиции сообщали, что в нынешнем году возросло количество аварий с мотоциклистами. А число погибших выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.