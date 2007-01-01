Фура перевернулась на калужской трассе

Авария произошла около 7 утра в субботу, 18 мая, на дороге М3 «Украина» в Думиничском районе.

Недалеко от деревни Высокое столкнулись легковой автомобиль «Джили» и грузовик «Вольво», рассказали в МЧС.

В результате большегруз съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, пострадал один человек.