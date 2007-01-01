Фура перевернулась на калужской трассе
Авария произошла около 7 утра в субботу, 18 мая, на дороге М3 «Украина» в Думиничском районе.
Недалеко от деревни Высокое столкнулись легковой автомобиль «Джили» и грузовик «Вольво», рассказали в МЧС.
В результате большегруз съехал с дороги и перевернулся.
По предварительным данным, пострадал один человек.
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