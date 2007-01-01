В Калуге девочку сбили на улице Карла Либкнехта

Авария произошла около 20:00 в пятницу, 17 мая, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, подросток перебегала дорогу по пешеходному переходу. Машина в правой полосе остановилась, чтобы ее пропустить, а двигавшийся в левой «Шевроле» – нет.

Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, она не смогла сразу сама встать.