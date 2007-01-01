В Калуге девочку сбили на улице Карла Либкнехта
Авария произошла около 20:00 в пятницу, 17 мая, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, подросток перебегала дорогу по пешеходному переходу. Машина в правой полосе остановилась, чтобы ее пропустить, а двигавшийся в левой «Шевроле» – нет.
Информация о состоянии пострадавшей уточняется.
Судя по опубликованному в соцсетях видео, она не смогла сразу сама встать.
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