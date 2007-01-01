Мужчина на моторной лодке пропал в Калужской области

Сергея Хижного из поселка Дугна Ферзиковского района последний раз видели 14 мая.

На своей моторной лодке он уплыл в неизвестном направлении на рыбалку и не вернулся.

Рост мужчины – 190 сантиметров. На нем были коричневый камуфлированный костюм и зеленые резиновые сапоги, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга». С собой – синий рыбацкий чемодан.

Волонтеры начали поиски пенсионера.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.