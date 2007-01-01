+10...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Мужчина на моторной лодке пропал в Калужской области
Новость дня Происшествия

Мужчина на моторной лодке пропал в Калужской области

Сергея Хижного из поселка Дугна Ферзиковского района последний раз видели 14 мая.
Дмитрий Ивьев
23:40 17.05
0 148
Читайте KP40.RU:

На своей моторной лодке он уплыл в неизвестном направлении на рыбалку и не вернулся.

Рост мужчины – 190 сантиметров. На нем были коричневый камуфлированный костюм и зеленые резиновые сапоги, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга». С собой – синий рыбацкий чемодан.

Волонтеры начали поиски пенсионера.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Новости по тегу
происшествие
eyJpdiI6IjhBRUk5Y1VRMVU1UFkwYXhlbmR1UVE9PSIsInZhbHVlIjoidlUvTC9ZTHJYWnZXdmNKTm9QcjkwbnZuSlNRM2tvMlRReC9HZHlTTU1pWms2L2VTRTlkV1FXTStJTmplZ2lOdlpZZlUwYVFMY2U0NU1XMXRpTWh4c05jTlJzNTRsdGZMTHVxWU45c0RoUHd3NnN6TVlHa3RJTWpISEc4cUNyY3NBNm1LZkFla3RHdkhXTEhEWWxmYll2NG8xLzMwZTkreG02QWxTM3FjVWk0K252ZlNqR1lyVFBSV042YnZ2WDRZbzVzVXByUnFkT3JSemJkSmRYM3NmTWlNS2tHWkJFMVBxS3I1Mmt6TDA4TnViQXp3blBBcSsxTlNvbldzZDZmNldkb0VCd2RKbStDNkxNYXNxY1NVcmVlalNaT1l1RmFURVpndXJmeVNJZjZBWlp6b2U0YjJBU1ZrR0ZDZTNPMUdhMU5JODgrSTRkMnEyZXFtYUFRRndFNlR5OFVZamlVSGRhMG9jUmFYb2RGTUxZeHBXeHdxM1RUY0xHL1JRblRaamF5TnlEYjdQZUpZSmdyUlRsbno2OElRK0IyYnUyLzBiY2JoOGY4cUhTd3dhOWQ2WkZ0VXhtS1pjSTUyQk1RRThFQWIvelVXTzVPSEcxQTM2dnpNaU1yTG1jMzl4YnZWbUcxRVMwS3dwYjZkTzBralhjakgyQXhPYVViTmdIUURaQm5JbEN4UlJ1ZTVGa1N0U1JqVTlET3pUVnJ6dEV6N0pJaXNsSHMxeG9RRnMwSURKakd6Z2JpNzRpK0MyQThjdk1LMzNkN2FQREJIRDJHdEpJOGVSYko3aUtrWGlkRXlDcmlhcER2WHNuTkpqQm8rU0dtaFVFaWowUk05RmN4eS9zcHJzSmtKSTVjMzBka2RzdEVjODh1WE00QXQvZGw0MzFKU3Q4MzBpNUY1SThidW4rTmk0WmJsMlkxbnlyQk5oWE5WVGxKVU8wVENxdmFTbTZQTElUL285UG1FV3AwelFCaWdzRU8ybktBR05yTnB2ckh5eW1qcWV6U2RRRVRiIiwibWFjIjoiMzM3OTM4ZmVhNGNhYjI5NDJjMTlmN2NiNTkwYWIxMWQxNDE3ZTFlMTBiZDk1OWU4M2RlNmZhMjgzZDkwNmU3YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJ6WE5qbEpHb0pkZTFLWHB1T3Y1NUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0xpZkpFTUhpcDg2Sk5jeDdBU1EvNk4zTFdycmVKUlJkeEhQWVBieDB2VU5SUERlK2xCZ0dXd2UzUkl0SDU2eGJmaXNmWFNKdjZFdGprMDAxTCtSR3AxemxycUc3eGNiRGZlNWZVM3gxN000RGpoMklya2Fpd3VBcVdROXh6NHRMcFJYWVlSMjVoQ0VRTktTSjNsTDRDSG9rVDVDdS9FOUo4MUJJNDAxRVhZbUVnT3NWT3N5LzJSelJkaWRaTFFTaWs4ZTdoT2ZLMW1LTUNESSswTVROcmtoYit4bWJqN3UvSkUxVWFDdDhRcUhHa0tvN2dZWU84NXYzV0RqVzJ6My9ZeGJmTFF4ZXBWRVp4V3FROTNMRGhSaUduZHJGS0lzTmk4ZWtTdHV6c0ZaK05vZmp5U0pURXZGcFl3ZmhZV2V1dm1yMmVFMHVzbGxNYkdsRXloQXJQMm5kdjV1SXBnTUFsOFNvaHUxNVhkZUFxWnNGbGVZRktNamdCMmNwN0MySXU1c0VSLzc4Y05XWE5WQi8zbW1iVExLTEZsK05XK0FKdWdLckFWdjk2bURWbFBpalcwYmZyZ3pRVVNlSi9nR0pXQzN0cE1FdDE1R0M2RFZqZGJwdStOcEVyWDU3Yy9OMGFZcXpNYTMvWGdVT2NzV0tPS3ZCRjZ3cEJ4RDlZVW91QnltdXF3b25KQ0hsOVIrcmNCTmlaTHVHRWNlbmhRM0ZoOENvL3l1TTYzdXJ3SFg4eVNML2Y4bnl6Q0x1ZllyYi9lK1dWNVc5c2ZhRVlmcFZMTjlxVmEvLy9WMlVBVXBiV0ZvbithYUFCSWJmZGpUUFlkT09OU2FhN01XYnpUQjM1UmtLVy9zaGZxVkFhZ1U5bE9XL0ppZ09sYWpiUU1LeTJ4bFBZZ2ZYODNTMEpLb2lKVnF2QmtLQmMzTElUOU1GSmkveGhZOWlJb0xBT3BNKzlxcGJBPT0iLCJtYWMiOiJiNzFhMmNhZGE0OGVmM2MwODQxYjE5YzU2MDc4MzIyMzY0NWRjYjI5ODRhODA3NGEyNjU1M2UxOTA2YTc5OTI0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBOR1ZERlVLQmRkM0dWNDhuaUN3dGc9PSIsInZhbHVlIjoiWXVueExVbmlVUyt4Wk8waU10ME9qNVlLNGNaMldGV1JYdUlheWxaQlVibGRkY3A5NkRLQ2ZCZXgwejdwSjRyWTZLN2tUZ0ExM2ZaM2lNd3UxWjhVVGlyM1psQWlTQjhTMVNLSzc5c3E1SGxpdU90d1g0bTY1aVVrUVB1Q0orNmNxTGE4Wnk5TDBuelZWWnRoU0p4d2tBZkRyUVpsWCtBT0lRTmI4Z211T0ZVWnFqQ0hESnkwZlBOaHc4UVo3TnNsb3l1ZDVUNW13NTVQV01qQUlnUUZkbFl3aHR2eDZNVFJzdmhpTzByY1BoWjBaY25kSmJLNGxLczVmVWRxR1hacWtFNzY5QW9ibytiSjB6L2tPQTA1L1FEZW1pUFkrWnhTZWVjN1luUnlua0EwSEFJcXJmYlhRd1V2c1ZPRE53a292VnJ1a2lYc2hiRWdUcXM0aXgybE1NUlM4NXYrN1JxUmRLVjhqOStjbFIxTnp4Q2crQmJWM2NzQ3JkQkNqSnEzZXRmYUlOOU1SbFhVWC9RV21QUitlSDBmc3A1SmExdnc0RVRJTFllUWkyclErMU1FUVpmUXRaRU53VjB2eDUrcWNEZHg0RGo0V054dU4wTUV6cmV3NUVhMW42N1NKL3RSZERoalVkZUdwMk09IiwibWFjIjoiMDlmMzJlZDVmOGYyMWExNGViMjMwZGI4OGZlNDZlYTM1ZjljODg4ZDRhYmEzMWVhZjVjNzE1ZDVjMjc2NTVlNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkVlUTJWb1phSmE2MmIrY0tBNGJxb0E9PSIsInZhbHVlIjoiVFFVcFJQaUJCVzJFM1VjMWQyajd3c2N2TmVoWHFDcDBWQnBXbEtaNW9OSFRySVRsVU1VTGVyK29Dd1k1WVptdUd0YS9XUDZSR1pqK211SE52R2VrOWZBeSswQzAzdUpaV1RlUEhLQTNMZ3FqZGRuZmxNSHE4cmo0cFl0T0YxOER2ODBvamZseEFkdDhVL2JRTkluaUtPdmFyVlk5VXNKQWw4dXFaNGRFdzRHMS9scG8rUlU1akpRMlVqWmVrWmphVFJOM2xBanpFWjFLQWJOVGZwVnh2Y3hHRHh1VjNaVzN0OThibVVucklZRkxaZmE0VkpydGdoYVI1bkxVYTFuaXdhWHJHZUcybDlBZHVsemZyRDhJcGhEOWFmOTlqWE1wV0lqSE5udlF2aC9kMnlucFBIVHZqSFQwcWM1MStXV01BRDNiUkFyMm5DdWJzYUh6bU8rdVF2aTBrV0s2aklibEJURW9kSC90UDdBN042akV5a2dXQzVScnBMNjBCL21NcWttbWFsRHNQajB3Z1NHeDJKQWZkQ00xQW1TZTBRbUVucDVRL0ZKQXV3d2pQSmxDYi9QY2RhMmhsZUp0SitNTHRVQ3pqRW1zYzB5NzZlTWFzZ0R0UWN1ZWgvajhyL1JIQ0tCQW9rQ1Y2MW89IiwibWFjIjoiMjhlMTgxYmI2NWIwYTMyNGRlMzVjNmU4MmQ1Mzk0ZTdkNjlmNWQ5Yzc3ZjZmNmI1MGZlNzIzMzRiOTk2Mjc1MiIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 12681
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 6771
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 5504
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4625
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 6513
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3803
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 4088
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 2645
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6047
Новости компаний
eyJpdiI6ImFtUlN6ZUh4cDRYVEw2bkdPV0Q2dHc9PSIsInZhbHVlIjoiY3dhYjhUZlNZR25sd29tMGhjOWxDVm1zRFFobUU1bkdHR0pQUitKdk80MUlaT2t5UGlBM0Vxc1NDbEVSQWQwa2hDL2FWZ3NaVUpmcWJHT2ZkeHEyLzhDTXFWUUlXNVc0ZjBLMXpMRENtMVFwczZ5UXBVQzBtTHNxMDJyMW11eDl3RFd4bWdzUUEramVPZ2toUW15M3NvMmpTL3h3TFI4aEgvUzFJRDJWOExONy9kcmQzSlVqMGNDc0ZVUXc3UXZFVHZOQ2MxQlFxc3d6Q1JqeS9PazdUMlgzUXNLWVZlc1FJVUE3Q3pJOUd3TlpsMlFrOXFJeFl5TWVqZnlhcFFMWWJEbFJUdCsva2RTN0FXV2VrUS9YTkhiTnVjVHorcldrdFBWUE93d2JCaTJaaEhQVmhZb0dMOVNEVCtPNnNoUDMxK1JUZWpSQ2V4cyt1KzhoZmZCR0RYbll4Yi96UndIbDBkV2tWaWlKTEhvQmFxV0svbWNUVFh1VUVKdTNCWm5UTWJlNjBWeTRCYmQwWkhpSUxsZkN0NU85WWZwZlkveWVTcjJWTWxQTmNMNGgwb2t4ejlpZzQxMGdUZkQ2TVJBSzVsOHNtN1dRZFdYU3RmSFpMWlNucCtVZzVTUTBiamVqVm5ZUjBFMkRRNTUyOThrL1pUcXRCTXFNdzB2TXh3RWZpejcvRTVLekhvNzA5UXQwbmFIbzhmcVl6d1pDUityME9UVmVSWFQ2bjcwY2ZheTdkdmlodlM0Y2VFejd4WFFNMkVDWlF2dXk3MTFvZWRNQndRZm8rb2VVd2l5NHZVdG4rSEIwK2VtYWVoZW81aFBmVkozMWRWT3I1L1lTczFGRyIsIm1hYyI6IjdjZDZhNTY1MGVjYjkxYTNlYWRjY2FiODIwODA0M2Y4Yzk2ZmMwOGU1MjBkODkwMTk3NzY1ZjM5MWZkNDdiMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 4382
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 2676
Калуга
Открытое письмо Владиславу Шапше от инвалида
12:43 18.04
6 6482
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 4031
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5306
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
eyJpdiI6InJOSXh2ckx2Z3paWXlyRU5YemVrZWc9PSIsInZhbHVlIjoiSlN2T2tGcXVjSWY3QTNpTTB3bCswS3l4OWF1R0FxZzRyUGNBQ25PdWd3bUM2ZExlbi9wR0RBL01wYy91OS9CQXBuNzBLSlVnY3lWYjBlQWpNajdhK2VlRlhRWTkraUZ3ZGY3SHlsbzgzWFFRU05SMjdRcU5sWUhOTmFVSXJDakxpcHFvZnBFZHk3cDR3b3VTUWVmemYrQnNzcDl4Z2xXMEN5cS91eGdtOEJWMzBSMnQxbVdnRVRoNlBWV3NUY3lPcDZDZ2preS9WZUQ0MW0vK2doSkVwQ285ei94M0ZJTHA0bm4wVWREM0puZEdNQWdrY2xJcmc4aGJrU1hXY09DOG43aWhleW1kNklZUWpCL3MvTFRYTnIwZi9HYnpZOEwvenFFWmZXQk0vY3l2cVNWTnNnYzRLTjFsNUI0TUFkeUIwakVWVEhEdEVKUDZNdzBFL0gycXIwMld4NUZYd0dBcFIzM3pNMzRiMmcySEZNY2xLaGhnUUo4K0xKQzFhL3FoajRXR3J6eWZTcityeDBMNUo0Y0sxYlVnR2dtNlozRlI3T0hocnN6WW83Z1Qzb3gxR2NDS3pqQitTVjVERUZ0TmVpdWRLUFZnT0g0ZEJDTFZnbzhiYUYrOCtaMXIwQWdpTTZjdUVoRm9mdmZaWlE4UmRnMzA0OXdpWXFJMGZvTmVKYktQeGgvemcxVTJSWm15WTFoQlpMWllnR1J6Yzlhd2Q0NnNzOG4zNDRmNzA1aHlucFBZaDBsUHVoTm9vWEo4ajNHR2t5UmtPb1Y1WXEwdERwS01zSXFqRWZ4RU5aRWN0amhmR3lsWWhETVpvQVg5dUN4WDIybTlFQmMybnJmWENLbjdteVVQRmJucGhwUnd0eE5iNWZUd0FLMy9Fa1lPc0ptTmcvNlRteDlxeE0vcmpuZXFGVytHN2FJYW1OMkMiLCJtYWMiOiIzYzUxYWU4MGUwMWFmYWEyMGFhMzRhZWZhNmE4MTg3YmRjOTllOGYxYjkyY2Q5YjQ5NDFiM2FjN2Q2OWZlYTFiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkRFVjhqNVdCWHM3NlNhK2pxMWFiSUE9PSIsInZhbHVlIjoiZHU1bHZjS0lEeGFmZldmY2wyRkxhNnhCbG9kTjFndGZwSWZ1RmFDTHJJb0c4YStSQ25lTU1tdERxZ1VMdk5zQUtHMXhsWnZRVFN0dk43cDkrVy9lZ0hOKzBCbWlLaWIwWnJmQTJneHNVb2J6dm9oeDEvK1lUNnorNmo0eUkwU0o2UGswS0s0WStzU3oyL1VRdWErVmZnd0dpei93UGIyWEVEcVlnZzB2bjcyVmJlQytpcG1YZFdiNGtlSTJDY0NxNHhXOEYxZ1A2eUcrRWkxcW9Ta1NpQk9UMjE2dEVEbDNVR0IyVkU0b3N3T2VxenFURXlaaHpQVWpjZWRmKzNMN1dGZXJaREl3NDRPVmsvN29tZVkvWUk4L0JRaDl0OXRybFlHbnIwM05ITUJDaGVSelUraWdhR01Pdm5BREduRVpCTno3VlBLMFdCSDhnTm5pakwydjhRL2V2OVJtdVBMazN3Y1d4VHkwTGRzVzhjelNUNkthK1hsRjFOMitjQ1lCc2lyQWpYUE5wcEJRaGNQU0tIL0x4QlRIenFDVnlDRVFlbkl6ayt6ZjVQOThFOWJTUTZ0aktMbWJqVFdXYVN6USIsIm1hYyI6IjM1YjFlM2Q1Y2Y3OTU2Yzk2MDhhZDllNTliNzVlYTNiMGJlNTBkMjdjNWYyNjUwZWJlYTc3ZDRhNWFmYmE1NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+