71-летняя женщина пострадала в перевернувшейся «Ладе»
Авария произошла в 11:00 в четверг, 16 мая, в Ферзиковском районе.
По предварительным данным, 76-летний водитель «Ларгуса» не справился с управлением на дороге между деревнями Перерушево и Староселиваново.
Машина съехала в кювет и перевернулась.
Пострадавшую пассажирку доставили в больницу в Калуге.
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