Рабочий упал с высоты на калужском предприятии
Инцидент произошел в деревне Войлово Людиновского района, сообщили 16 мая в прокуратуре области.
- При монтаже конструкции перерабатывающей установки 33-летний работник подрядной организации упал с высоты четырех метров на бетонное покрытие площадки, - прокомментировали в ведомстве.
У пострадавшего сотрясение головного мозга и вывих правой ключицы.
Мужчину доставили в областную больницу в Калуге.
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