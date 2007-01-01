+16...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области мотоциклист погиб в аварии
Новость дня Происшествия

В Калужской области мотоциклист погиб в аварии

ДТП произошло около 13:30 в среду, 15 мая, на дороге Людиново – Жиздра в Жиздринском районе.
Дмитрий Ивьев
11:09 сегодня
0 599
Читайте KP40.RU:

Подробности нам сообщили в полиции.

По предварительным данным, 41-летний мотоциклист на «БМВ» для обгона выехал на встречную полосу и врезался в ехавший там автомобиль «Лада Приора».

Байкер скончался до приезда скорой помощи.

Травмы получила также 45-летняя женщина, управлявшая легковушкой.

 

Новости по тегу
дтп
eyJpdiI6ImpOTkhRZ0FHRWJtdjlCd0FROHF1Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiR1VXRjNBQkJwVFlaTHp5UFdraXdxU0ovV1Nrci84clhGd1JmN2s3SStBdm0vTnpjM0JHVFp6V0FvTFpjYUx6UjNoSXhvTmk1bGJKanRHOWVMa1loYWMyVTFaSldFb1ZESkJ5U0daZEZXbWtxUEM5UVlQR3ZlVmNMM1RPMVdoakpuQjZ2cTgyU1JqcVgxbms2cnNPUFU1ZXI3TTdCVkdnaFVMNW8rVlh4Tkx4bHVML2Zwd1A1Rk5PdmxwQ0M4Z0RSL0V6Wkd5UHcrUWYrMWlxUmVOU3p6eElkS2YzZjIvSVJRRFFPSnhuU3V1Q1RiREJkeW9xcVlTVmtXVjhwNXdpNTBDNFh3MEJiUmkxeUFCbitjNytXTWdkVWlYT2xRU0xjZkRkNktITjgrMk5wVm5xeG42ZjBUU2p5ZWtsTDhWcFVzWnNOKy81Q0p0OTY5cW1Ub1d1SHdaMjdJcUlBU0lxL3UrOEN1YUdCNXpXTkRNQ0FlcC82OGplTld1MDJuaUJuS210RXI3VThEQnNkZzJXTEVuMWp3d2VLUW9sZjAvN0V1N2xmVG1IODROOHdNMFNFcFdwakJWVVhJMERyK3lmQkoyMlVweGtpWkM2NTMrOXVHV0kzeHdXTGFGdDA0cWNUZm5lTGw5R1k0enRTU0t5T2VtblVNTDY5TVhQUmNMWGJkMW1jWlptaE8waGhUc3FwLytDTVRqWFQ3VldYSVRyUVhsenVkYkRDL0wyQnRqNmJWOWFpcENYcXpDMHVLdXFycGprNWw2Uzl0Q2JCS28yNzhYc2tOSXRXVy9xU1RSVG5hdFNaVVRBdjB4TXI2Mm5za1RoNDdRWVBWMWUxbGpKTmRVTU05TUlNcXdsMm4wN2xHRlZQcklWYXRobUdTSG1BVklyUDVNeG84STF2S0dsUHdxL0htUEpmSWJLbmRkZ1lpdVlwdkRaZmZ0SHUyUDVTa2NHZjJHRHVHdnNXeFd2S1paZ3h5SVZYWFk3NFR3S1dxdGRTOStJYzg1NU4vaXlEIiwibWFjIjoiZWExN2ZlZjNlM2IxZmQ4Y2Y2NDgxY2RmNThhNTg5YWQ0OTBhZWExN2NiMjVlOWRmMDM5NGRjNDM0OTU0NjZmOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ind0dE1VRldMbDBpMnJKeTlHTjBpZmc9PSIsInZhbHVlIjoiU0ZRa01FSFV2Mk55aFlzajVyUGVJU29IamFVSUZ3bVJHVzlRcUdaaGpxaTB1eUMwZU5aSFVHZncza2JkYkJkQ2g0ZWpnTXVFR3g0Ty9lYW1RV2Q3OWtuN1pZem4vODVNZDF5OHJoUUcvUCt0SnhLMlJRUGpaZGRvZkxXODZNQkd2ODJnWTZnUlpLRTRjYVVENklJcUwzRUIzb25HcHFFcDMvalA1SHNWTk00dzBJKzk3RnByTzMvTEgrV29IdFNDZ2w0YjkwSWFFZk9DRE1JRDFhczNnV2xkb2JQMHREaWhTT1VqQlJIZDdXV2RMOTI5SFc5elBNMGYrS1pIVVZ6STd4bTA3dXRxOE5NVzM4WEY3UWw5ZEtLaGY3QlZ0bjdNY3ZaU0FoZjU3ZzdrOCsrV0tna1AyTWxVTFRBaDZIUk5vTHFQaWozbTVuTWdxeFBkajhYSTZ6MWNLYkZNZnUwUHN4elpqV1Y5SW1FYk84K2c0S1VCYmFMU0ppNjVQQkM2dm5MTWVVU3YvOU0vWlZsWUp2Q2ZTSzJmQ1djNFh6Tm8yV2xFb1JSWGNPeE5GOUlIMFB0VXluZ3VWRTgyNndFdmoyT2FKOGE3L2ltUVlOSm1LdzZySW12bnpDNWhJM0FvV3FzNVN4QWIxVE52YUpGWVQ4cVVJVnA2b1RCT3lKMUF4bS83SWNxYnJtd2J4dnFqZUYxZm9qYmNGV2lvRFZIVnlBR093V1N6Z1RQMUpVWFNhTlRQQ2JtaVNJakJGbDNpK0k4VytUTHoxck1tYkVvVDZZTHF3SkwrOGV2ZTZJSTdsNEkySHZrRzZrcm5zNnVVK0lzdWlIMHJSSUVob3RSOVpyaVhSRkdPaW5Yb215S1pEVEpJUExjS25UMUVMNjRRaGFYR3ZpcCt5OFAzNWxIbHNDN2ExRnZHV2wweS9NMkdGUG1IeUtvMHdLQUF4ZHlnNWl3U1JRPT0iLCJtYWMiOiIxMzQ2MTAxYWM2YjY2M2FkYzUwNTI2YjIyYTM5MzMxZGQwOWRkN2FkYTE4ZWZhZTM1ZWYwYWQ5MmViNjQ2YTJlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
40%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии — авторизуйтесь
eyJpdiI6InhpVGNjSDNWQ3JMdUY2Z2dSZTNoQnc9PSIsInZhbHVlIjoieEZYZjFsazg0UE0zNHJTVE9rNS9PM0RiU2tYTm1WUUdQcHdwZ09yUGptRlkzV1ZIdGNwQmZwaEJQNG15RlFkQXdOaDQxWU1VT0tNSU11MlJXSXZDbFA1eFdIa3d3d0REZmN3SmVab1ovMmpMNCtyQkNxMGgwNGRxTUkza3BQQzFMcklydHBYR0NOemxtVU5HWll4T2NpUDhqRXFmRzJXeEJlVGRHZFlPRU51aFZlSTU3MzJoQWs1NUsyZldPUkFXcWhPYmt0cHd2V2MvNEtYdjMxY09WSjJ1U2JjM0lnZTJoVFduT2h4bXJMUE5xcG1OQzVRRUVnRGpCd3lkUzBrT283eTB3K3JWNmxrTXJCQ0o2RlBjdFhRMGNXTGc4VlY1UkJ5THk2SGVYQk1BUEVITk5zMDFMMFp2VW9XRlhHR2NWSkIzdVZqS1dBdHBieGZUc0ltVjQ5blk0cGk0V3RWc1hsM05RUXNwTVoxZWVRR0YrZExNWGh2VEVHSmhPTDI3SmJ0Y25WZlYycHhodlFXY0xUWnVOVlhYaEtGNmFGbEtnOUptTWVLRXJqbHEyWnN1WTErVWl0elFHbEs4aFh5a2pTQkVUMVF6aTFmRXFwNW12QVpkZjhqN24vZjQ1cUhmM0dQczRuMlVGTE09IiwibWFjIjoiODk0NWIwY2ZlMTY3MjY4Y2UxOTUwMzFjMDJlYmNmZmZhY2JhMGFlOWVlYmJlOWZjNzg0NmM0M2M1ZWEwNzQxYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImFxMTR5YjA2c0Q1c0NpdEE1MXljNXc9PSIsInZhbHVlIjoiaStqQjZHeDQ0TmMwMzAzL3E4UXlQQVp3RHp1K25Id1BLU0IxVzFzZ0VPSjZOSndCSTZwQ3daNFNKbmxhSUJvT3MzVkptT3Y0czhWdzlrWVpSd0dtWm5jZk9VSURORjdSaHFVK1FUS1NNUGU3ZHMxTXdqMkdxcDhsL3dLUlpEVlVOV1lrSzZNc0NrNzQyV3RON1M4U2ZxMXVyMG04UkhFOUx6bjRjZjlrcEtJa2dydm9JZWdWU3dLREtkakUwckVHMC8rdld2dmxDNGtjRUIwZ0IyVDlmS2tZekd0cXF5S2xTa3lRMVJKd29BRFh5aWVxbmFaUCsvRGdpRVVxV3RMTmZ3T1VncVBwK3I4T2FTcFl3bS9mbjZhZTR3NWN2VWtpM0ttSDhTWjBLUEkySFhobWRQOEsxK0dEenMxTjRvWDNNSEIvSkw4QmhNQ0FTS1hneFFxd2szY3pITmF0a2JBUTNuYVlSdlIzSE4rb1lKRTlGQUNFVG5wVEE4YmJScDhraEI5MlBBbDlCYnZuWVVhb1BSTElhS25DbEpWckdzblJpak1qbnFKcXEvM25zT3lCeVkrWHdEeFQ3clZkdEhZdnpvOUNVUnNOZ01ySXZXQmcvWFZ2NUxnL1REY045cUlMZHVMM2txcXNtWEk9IiwibWFjIjoiMTBhNzI3OWZlZDkxNzg3ODU1NjMzOWFhZDc4NWIwODc3MzJhNGU4YzFmNmE2NTc0MzgwZTFmY2I0NTAwZjAwMCIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 12308
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 6556
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4410
Калуга
Дороги
07:12 27.03
13 5190
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 6246
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3583
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 3896
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 2410
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 5854
Новости компаний
eyJpdiI6Im4vamN1TkI5VXI3MGhKeU85OHQ0Q2c9PSIsInZhbHVlIjoiVVYvMXlUVTVVTHFWTG9LQkkrOWptUERoSEVkYkZSZkpPZFZjNTZTbWJTUXpRRHZ0anllVHZtOUhhZ0tYYUJueStVbkQyVEYxcnN5eS9YUUhzRUQyaWZxN29LaWJNeXhiTFhmb2MwMmYzbTdkYzlpb0l3YTd4YzBvcmh0WXNMdXgrM09uYlVDaEU0a0t2UFdxeGh2YTlFR1YzdkhVTDJtWlNtVDJPU1hWa3oydk9DZ2YzNWMrZlBUZTZ2eDVLbGROMlRsRWZQWjRtSGsyclkxakNxU1VmQTNMSXp4VmRmdExobUtvY2M5UnlRdnZGQ3cyWlZmUk5aSG91L3V3QU15blJ1Tk9ib1Q4azJaNnZmQXNGMmZndklKY2t5TFoyRi9uRmRpT1Y2S1hSekY0cy8wcG9tT01GTDNiK2pDZjVrcGhGKzJLMHQyY0ZaWHoxcEhDZytXUmN0blFIbDJ2RzRibFZOeG1XTXplbUw4bDJKa3o3YjRjLy8zdFJ2VWl0QU90WWp4RHNaZGZhVEFzelZRM2NYNFJVUUdTRlV6NHUxdE93bjh2d1h1WlFCczV0dEloVnlUL2dYb1FsbmwxUXg0bHloKzltUlZ6dUNmK2NDbEhKcHhjSjB2OE44YVRnaHUyZ2dRUnVLNDZsZ3c2dUhWWGVITzZHRVpOY0h6SnNuSytqb0pRL05nTlZxQi84TWR1RWRadGpLbXgzRllESHRwQlJaOTZGZWNwR0txWkV6N1FnSUpkaVRtOVpUc2Q3ZCtJc3FwT05DcXdGUFFEbWl6R01ZTnh6RzR3M1JoWHVwN1IrTUxjT2krYVJyNFhTZEJiNTFFMWhiOVRralJtVllYbyIsIm1hYyI6ImI5NjZkNDYyNTk5YjgyYTQxNTJkNDYzZjU3ZDEyYTQ0NTNhYTViMjdhMmY1NmQyMTFiMzYxMTYzMDUzMjFkNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 4054
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 2474
Калуга
Открытое письмо Владиславу Шапше от инвалида
12:43 18.04
6 6211
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5034
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13832
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
Сталкер

В Питере полиция требует изгнать самокатчиков с тротуаров, там даже гибель пешехода зафиксирована. А вдобавок лучше как было предложено избивать самокатчиков самокатами!

...
eyJpdiI6IlJZWmhRUW1aS2N0eWlxNlNRd0o4ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiN0IvQjlROE5MYWNrU2t2UkUxcEZXaUlIWjNWQVg0cXB1aGMzY3lCOFRVYlB0MDZ0TUJxUGFUOFdaaHlQcm8xcjYyUTl4WUFFUWpaQ1pnQVRDQlN1WGRLeHliNmZVeVZ2bjhBSzhDdTRuNStBcGFMcnAyMnd6YWJEY0o5c2IvM21PMWJsR0hCbVlwS0taR2RoWkxURjIwTzFWdXNnbG9KZVB0cEhobVlOWFFkbG1MdVhLcCt0SkFGbSt6eWVnSnlRTTZkaW4zTmdKR1R1MGhJalRGZ0R1dUNOYjdvN054eTFDMWxVazc2VysyWjc1OVZOdUVZQWt4b3JEQUMrUXJBdm90ZVVuUDdGaFRnYzNvcnkzYmpNMzNsMy96cG5qekJaN1VjdWNIZzk5YWMwZ1BkZUIrOEhia0MxTzdSNG9DUFF0SkRkeEQrdEhXanZURUtZN2xQMXl1Vm1QR0lDcjl0dXJzT1BhVEpNVVE1UHgrRCtEeng1dWlzazgvSUQyNlFzbGFGSmo5QTdqd0w5d3A5V0ZVK0dybmR5ZkJKUnhWVThuL1Z3UWhiMnRqczZKYkN5TXc3WDVZTUtpWmw2aHJZc2M4QjRjS0hqSk1Ydnc5VUh2V2lERWlHVFRGZXlYTVFTa1ZaWm0vNkMyWm9meWNGUTI2U3dYVGtKWnFRS2lmOEh1QXJ0N0VBRmppZFNTV3RhMjJzenppdlRFaUQwZitRd1Q5Ujh4MTlYUFppWU43ZE82THVZdGZ2bEZoSm5jUUk4RFl1R25SSVcvTEF4bFVQNVVuWjRQbXV0VGZWMncveXZMdkxjSnNEU1h3MmM0N3Zjejg4WEhHVXBOYmNjcDgyK2RRVFhTRzJBMEJsNGNrYzZZb3M1VDVXQXFHeXVJbDhvdkdTVDh1czdrb244MWFTYmZhQ2dHZU1GMEViR2JkemciLCJtYWMiOiJjMTAxN2FiMTdkNjMyOWIwZWUzOTE0NGY5ZDA5NmUzZDYwMDI3ZjgzNDNjMmU4NzJlNTM4MzQ1N2VhYTQzZjM5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkY5WkVyb1NpM2hEeW1LOG80RkJoRHc9PSIsInZhbHVlIjoiaFhZb3k4anhVWUlteFNrSzJXbk9hSnZBWXp0SytTenRWZkg0dEFkTjF5YmNLSzl6dys2M2x6ak1NVXRrdkpBWDR0TE1sRVRObU1EOWt0d0pqNXhiMlZGbnYrK1BBOXgxSXVBc0V6SkVNNE8zUDJMMkYvd1pCeUVidGFvQlRRRlFLdUtEMG0rZkU0ZURtellsY2puVFp5T1RuVHpqNWZ4blFneFhqL0NhSnhTYmhYY0NKQW5LbmVCL2NvcWRlNlJnSkNVSFlnVEEvVUJhWFY2S29vQnNqclR2OUl2SnF5cUVxVXRCNi82anlSV1I5ZWtMTE1sVElMdEU2RmwwcVBGNjJZWkRVaTV5YXQvT2MzcjluNk1vZHd5dzJscTY5RkFVWVBSV3J4RUdnTEVrL0sxc1pIQTByRUdyeHVDSXpYTFZneC8wLys2c2lLdXBpRkNQZjY3bG43dXVCalhQTGFzQ0d4aVVNWm5SUEdxbmdiT3p0a0l6cjFqYWg4aE9zSmxyMlFraEpraU1td2wvZkhmTkVBeSs4NlVtZnVlblA5WDNBUE00RXMwM09zeXgxZ294b210UGtrSVNhazdSdTFFbyIsIm1hYyI6IjM1YTMwMzRhOWVhY2IyNTk0NzE4Mjc3OTE5M2VkN2FlZjU3M2RkOGY2NDY5MzVmYzcwNGIwMGNhZTYyOGM3YzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+