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В Калужской области мотоциклист погиб в аварии

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло около 13:30 в среду, 15 мая, на дороге Людиново – Жиздра в Жиздринском районе.

Дмитрий Ивьев 599 Читайте KP40.RU: