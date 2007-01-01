В Калужской области мотоциклист погиб в аварии
ДТП произошло около 13:30 в среду, 15 мая, на дороге Людиново – Жиздра в Жиздринском районе.
Подробности нам сообщили в полиции.
По предварительным данным, 41-летний мотоциклист на «БМВ» для обгона выехал на встречную полосу и врезался в ехавший там автомобиль «Лада Приора».
Байкер скончался до приезда скорой помощи.
Травмы получила также 45-летняя женщина, управлявшая легковушкой.
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