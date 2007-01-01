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Беспилотник сбили в Калужской области

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
07:40 сегодня
0 1067
Сергей ПЕТРОВ.
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Дрон был уничтожен ночью четверга 16 мая.

Его удалось перехватить силами ПВО в небе Сухиничского района Калужской области.

- По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - написал Шапша в своем телеграм-канале. - На месте работает оперативная группа.

 

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Сталкер

В Питере полиция требует изгнать самокатчиков с тротуаров, там даже гибель пешехода зафиксирована. А вдобавок лучше как было предложено избивать самокатчиков самокатами!

...
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