Беспилотник сбили в Калужской области
Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Дрон был уничтожен ночью четверга 16 мая.
Его удалось перехватить силами ПВО в небе Сухиничского района Калужской области.
- По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - написал Шапша в своем телеграм-канале. - На месте работает оперативная группа.
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