Два человека погибли при пожаре в Калужской области

Частный жилой дом сгорел 12 мая в селе Маклаки Думиничского района.

На месте происшествия спасатели нашли тела 48-летней женщины и 41-летнего мужчины, сообщили во вторник в Следственном комитете.

По предварительным данным, погибшие пришли в этот дом в гости к знакомому и были пьяны.

Что именно стало причиной пожара, сейчас устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».