Два человека погибли при пожаре в Калужской области
Частный жилой дом сгорел 12 мая в селе Маклаки Думиничского района.
На месте происшествия спасатели нашли тела 48-летней женщины и 41-летнего мужчины, сообщили во вторник в Следственном комитете.
По предварительным данным, погибшие пришли в этот дом в гости к знакомому и были пьяны.
Что именно стало причиной пожара, сейчас устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
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