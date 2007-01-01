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В Белгороде снаряд ВСУ попал в жилой дом

Софья Фирсова
13:43 сегодня
0 129
Пресс-служба МЧС России
Читайте KP40.RU:

Об обрушении многоэтажного дома на Харьковской горе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Судя по данным ТАСС, при обрушении пострадали 20 человек.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования белгородцам.

- ВСУ подло продолжают обстрелы мирных жителей. В Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Выражаю соболезнования жителям региона, - написал Шапша в своем Телеграм-канале.

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