В Белгороде снаряд ВСУ попал в жилой дом
Об обрушении многоэтажного дома на Харьковской горе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Судя по данным ТАСС, при обрушении пострадали 20 человек.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования белгородцам.
- ВСУ подло продолжают обстрелы мирных жителей. В Белгороде в результате попадания снаряда обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Выражаю соболезнования жителям региона, - написал Шапша в своем Телеграм-канале.
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