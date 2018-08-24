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Съел пирог - спас сквер: фестиваль яблочных пирогов посетят первые лица Калуги

24.08.2018 14:50 0 491 Оксана КОЛОСОВА
Съел пирог - спас сквер: фестиваль яблочных пирогов посетят первые лица Калуги

В День города, 25 августа, в сквере за кинотеатром «Центральный» состоится III Благотворительный фестиваль яблочных пирогов. 

Как мы рассказывали, собранные на мероприятии средства пойдут на проектирование пространства сквера, который сейчас находится в полузаброшенном состоянии. 

Фестиваль начнётся в 12:00 и продлится до 16:00. Гостей праздника ждёт разнообразная программа. В так называемой «пироговой» части запланированы чаепития и конкурс на самый вкусный пирог, победителей которого традиционно отметят призами. 

Кроме того, во время фестиваля будут работать верёвочной-скалолазная площадка, игровой тир, творческие мастерские. Все желающие смогут поиграть в шахматы, настольные и подвижные игры: бадминтон, классики, «Ловись, рыбка!», «Море волнуется раз…» и другие.  

В рамках фестиваля состоится также первая встреча-презентация литературного клуба для взрослых «Продолжение следует». Читать будут «Антоновские яблоки» Ивана Бунина. Завершится мероприятие гитарным джемом. 

Как нам стало известно, фестиваль яблочных пирогов планирует посетить градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Причём придёт он со своим пирогом. 

- Яблочный пирог обязательно испеку, сделаем вместе с супругой, на фестиваль принесу, - рассказал он нам. –  Хотел сказать большое спасибо городским сообществам, которые активно участвуют в этом проекте. Здорово, когда общественность подключается к каким-то направлениям, которые не успевают отрабатывать органы власти. Это очень правильный формат взаимодействия. Совершенно точно будем поддерживать и помогать. Если будут возникать какие-то сбои на этапах согласования – я есть в прямом доступе, можно «постучаться» ко мне в социальных сетях, я буду включаться. 

Фоторепортаж с фестиваля яблочных пирогов можно будет посмотреть на нашем сайте, а также в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток». 

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Тэги: день города праздник
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