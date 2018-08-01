Десантники колонной пройдут по улице Кирова

В четверг, 2 августа, в Калуге пройдёт традиционное шествие по случаю Дня Воздушно-десантных войск.

Десантники начнут собираться в сквере Мира к 9 утра. Шествие по улице Кирова до площади Победы начнётся в 10:00.

Полностью движение автомобилей на всём участке закрываться не будет. Полицейские будут останавливать поток только на время прохождения колонны.

В 10:30 час начнётся торжественное мероприятие у памятника воинам-интернационалистам на площади Победы, рассказали нам в городской управе.

Уважаемые читатели! А как вы готовитесь ко Дню ВДВ? Пишите в комментариях!