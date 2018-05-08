Как Калуга готовится к празднованию Великой Победы

В среду, 9 мая, Калуга отметит 73-ю годовщину со Дня Великой Победы. Традиционно к главному празднику страны улицы города украшают и приводят в порядок. О том, как это происходит - в небольшом фоторепортаже нашего фотокорреспондента Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Каменный мост традиционно украсили флагами.
Флаги появились и на театральной площади.
Колонный театра традиционно украсили георгиевскими лентами.
Улицу Кирова перед 9 Мая марафетят как никогда. Тоже традиционно.
Колонна на площади Победы тоже в геогриевских лентах.
Марафетят на Кирова и торговые центры.
Поздравления с Днем Победы появились и в витринах.
Во дворике Гостиных рядов празднично украсили сцену. Здесь, кстати, сегодня, 8 мая, в 19:00 состится концерт военной песни.
Украшают свои офисы и предприятия.
Над аллеей появились голуби мира.
С праздником, Калуга!
|
На мемориальном воинском кладбище вспомнили погибших в ВОВ 08.05.2018 14:01
Напоминаем: куда 9 Мая автомобилистам лучше не соваться 08.05.2018 10:11
12-метровое полотно Победы пронесут на параде в Калуге 07.05.2018 13:50
Какой будет погода 9 Мая 07.05.2018 12:18
В канун Дня Победы в Калуге возложат цветы и венки к мемориалам 07.05.2018 10:15
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: