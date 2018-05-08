Как Калуга готовится к празднованию Великой Победы

08.05.2018 15:02 1690

В среду, 9 мая, Калуга отметит 73-ю годовщину со Дня Великой Победы. Традиционно к главному празднику страны улицы города украшают и приводят в порядок. О том, как это происходит - в небольшом фоторепортаже нашего фотокорреспондента Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Каменный мост традиционно украсили флагами.

Флаги появились и на театральной площади.

Колонный театра традиционно украсили георгиевскими лентами.

Улицу Кирова перед 9 Мая марафетят как никогда. Тоже традиционно.





У Дома быта появилась интересная композиция - цветочное дерево.

Клумбы засадили цветами.

Колонна на площади Победы тоже в геогриевских лентах.

Марафетят на Кирова и торговые центры.

Поздравления с Днем Победы появились и в витринах.

Во дворике Гостиных рядов празднично украсили сцену. Здесь, кстати, сегодня, 8 мая, в 19:00 состится концерт военной песни.

Украшают свои офисы и предприятия.

Над аллеей появились голуби мира.

С праздником, Калуга!