VIP-поздравления с Днем весны и труда

01.05.2018 10:00 484

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!

Для многих поколений этот праздник был и остается символом уважения к человеку труда, символом единства и весеннего обновления.

Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь созидательный труд – основа благополучия всего общества, каждой семьи, каждого человека.

Развивающаяся экономика, появление новых отраслей, подъём сельского хозяйства – всё это даёт возможность жителям Калужской области найти работу по душе, реализовать свои способности, осуществить жизненные планы.

Люди труда - гордость и главная опора нашего региона, залог его успешного будущего. Именно ваш опыт, умение и желание работать на благо общего дела помогают нам реализовать мощный потенциал нашей земли, достичь поставленных целей, какими бы грандиозными они не казались.

Желаю всем вам мира, добра, благополучия, веры в себя и свои силы.

Пусть работа всегда будет для вас радостью и поводом для гордости.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай для многих поколений является символом единства и величия народа. Это праздник согласия, мира и особого чувства сопричастности к общему делу.

В этот день слова признательности и благодарности мы говорим нашим дорогим ветеранам труда, людям, которые сделали все возможное, чтобы процветала родная земля.

Ставьте перед собой цели, покоряйте вершины, реализуйте все свои способности!

Пусть майские дни дарят радость и вдохновляют на дальнейшие свершения.

Желаю мира, добра, творческих успехов и весеннего настроения!

Депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР.