«Подвези ветерана»: автомобильная акция стартует в Калуге

В ней может принять участие любой неравнодушный автомобилист.

Объявлен старт ежегодной акции «Подвези ветерана», в ходе которой ветеранам помогают добраться до мест проведения торжеств.

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