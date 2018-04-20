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«Подвези ветерана»: автомобильная акция стартует в Калуге

20.04.2018 15:45 0 462 Елена Французова
«Подвези ветерана»: автомобильная акция стартует в Калуге

Объявлен старт ежегодной акции «Подвези ветерана», в ходе которой ветеранам помогают добраться до мест проведения торжеств.

В ней может принять участие любой неравнодушный автомобилист.  

Калужан, желающих стать волонтёрами, призывают записываться по телефонам:

  • +79533109515 Иван,
  • +79108653928 Александр,
  • +79108613715 Надежда.


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Тэги: день победы 9 мая праздник
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