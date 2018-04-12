Калужан приглашают на «Эстафету памяти»

В субботу, 5 мая, на территории Калуги пройдёт «Эстафета памяти» - автомотопробег в деревню Григоровка на могилу четырех командиров и на Поляну боя, по местам боев 194-й стрелковой дивизии, где в 1941 году сводный отряд уничтожил штабную часть специального назначения немецко-фашистских войск.
- В проведении мероприятия примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных, патриотических организаций, волонтеры Калуги, - рассказали нам 12 апреля в пресс-службе горуправы Калуги.
Всех желающих приглашают присоединиться к акции. Записаться можно по телефону (4842) 70-11-70.
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