Калужан приглашают на «Эстафету памяти»

В субботу, 5 мая, на территории Калуги пройдёт «Эстафета памяти» - автомотопробег в деревню Григоровка на могилу четырех командиров и на Поляну боя, по местам боев 194-й стрелковой дивизии, где в 1941 году сводный отряд уничтожил штабную часть специального назначения немецко-фашистских войск.

- В проведении мероприятия примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных, патриотических организаций, волонтеры Калуги, - рассказали нам 12 апреля в пресс-службе горуправы Калуги.

Всех желающих приглашают присоединиться к акции. Записаться можно по телефону (4842) 70-11-70.