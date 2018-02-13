Какие улицы перекроют на Масленицу

На ближайших выходных в Калуге будет ограничено движение из-за празднования Масленицы. Об этом сообщает городская управа.
Нельзя будет проехать на авто в следующих местах:
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Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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