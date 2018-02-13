Какие улицы перекроют на Масленицу

На ближайших выходных в Калуге будет ограничено движение из-за празднования Масленицы. Об этом сообщает городская управа.

Нельзя будет проехать на авто в следующих местах:

17 февраля с 8:00 до 15:00 на улице Московской, 212 (на прилегающей территории Дворца культуры открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»);

18 февраля с 9:00 до 16:00 на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова).

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Полную афишу Масленицы в Калуге смотрите здесь.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.