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С новогодней солянкой!

30.11.2017 14:20 1 754 Оксана КОЛОСОВА

До самого волшебного и любимого многими праздника остался всего один месяц! Самое время достать с антресолей коробочки с ёлочными игрушками, продумать, как украсить к празднику дом, что подарить родным и близким.

В общем, наступает период приятных волнений, который я называю предчувствием Нового года и который, на мой взгляд, не менее важен, чем сам праздник. Сегодня своим предчувствием чуда с нами делится Анна БОЛЬШОВА – главный редактор журнала «Жить хорошо».


Анна БОЛЬШОВА.

- Готовиться к Новому году мы начинаем с середины декабря. Обязательно украшаем дом, ставим ёлку, причём не одну. Обычно их две-три: одна - главная, другие - «второстепенные». И ещё мы наряжаем ёлочку, которая растёт во дворе.

Сам праздник, после того как родились дети, отмечать ночью мы перестали. Делаем это 1 января. В полночь мы, конечно, собираемся за столом. Но вскоре после боя курантов ложимся спать. Утром к нам приезжают друзья с детьми – человек  примерно 20-30, – и мы устраиваем большой праздник во дворе дома.

- Специально к нему готовлю 10-литровое ведро солянки. Это моё коронное блюдо, хотя супы – не традиционное праздничное угощение. Но 1 января всем очень хочется именно горяченького супчика. Однажды сварила - с тех пор и прижилось.

Кроме того, все наши гости приезжают со своими блюдами к общему столу: кто-то привозит салат, кто-то – фаршированные блины, кто-то – фрукты. Однажды варили на улице пельмени. В прошлом году готовили все вместе плов.

- Развлекательная программа у нас разнообразная: водим хороводы, играем в снежки, строим снежный городок, лепим снежную бабу. Бегаем, играем с собакой, проводим конкурсы. Вечером – праздничный салют.

- Обязательно приглашаем на праздник Деда Мороза. Чтобы найти хорошего новогоднего волшебника за адекватные деньги, я начала его поиски ещё в октябре.

- Заранее складываем в мешок Деда Мороза приготовленные друг для друга подарки. Что-то существенное дарим самым близким. Остальным –  недорогие подарочки: детские книги, наборы для творчества, сувениры. Например, с одной из подруг много лет назад договорились дарить друг другу ёлочные игрушки. Соблюдаем эту традицию до сих пор.


Анна с мужем Константином и младшей дочерью Полиной.

- Самый запомнившийся новогодний подарок – норковая шуба, подаренная мужем и мамой. Не скажу, что мечтала о ней, но всё равно было очень радостно получить её. Вообще, мы с мужем на тему подарков особо не заморачиваемся.

Были годы, когда мы ничего не дарили друг другу. Не по причине отсутствия денег, а потому что не придумывалось ничего интересного, дарить же ерунду не хотелось.


В компании новогодних волшебников. Анна с мужем, дочками и мамой.

Каких-то особенных подарков я не жду. Для меня эта новогодняя встреча с друзьями сама по себе – момент счастья. Испытываю огромную радость, когда вижу, что самые близкие и важные для меня люди - рядом, что они довольны и счастливы. Это даёт мощный заряд позитива на весь Новый год.

Рецепт новогодней солянки от Анны Большовой:

- Я готовлю это блюдо по классическому рецепту, модернизированному под наши российские предпочтения. Почти все мои знакомые любят, чтобы в супе была картошка, поэтому в солянку она всегда добавляется – в традиционном рецепте её нет.

Для приготовления понадобится пять сортов мяса: 500 г свинины, 250 г говядины, по 200-250 г молочных сосисок, колбасы «Краковская», охотничьих колбасок или других копчёностей (именно они придают супу вкус), примерно 10 картофелин. Долго варю хорошую свиную косточку с мясом. Затем разбираю его, режу на кусочки. Это, кстати, очень важный момент: нужно, чтобы мясо было порезано правильно. Например, колбаса режется четвертинками, а сосиски – только половинками. Говядина – тоненькими брусочками, свинина – кубиками. Тогда консистенция будет правильная, приятная.

В приготовленный бульон режу брусочками картошку, добавляю мелко порубленные огурцы, рассол, лук, пережаренный с тёртой морковью и томатом. Соль и перец – по вкусу. Варим ещё несколько минут. Солянка должна получиться достаточно густая. В тарелку кладём рубленую зелень (по желанию), маслины и обязательно кусочек лимона. Приятного аппетита!

Эта статья опубликована в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток» от 29 ноября 2017 года. Она также доступна для просмотра и скачивания в электронном архиве издания.

Фото из личного архива Анны Большовой.

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Тэги: праздник новый год

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