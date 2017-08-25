Областной центр преображается совместными усилиями и трудом

25.08.2017 17:03 329

В пятницу, 25 августа, в концертном зале областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города Калуги.

На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, управляющий Калужской митрополией, митрополит Калужский и Боровский Климент, депутаты Законодательного собрания Калужской области и Городской Думы города Калуги, члены Правительства Калужской области, руководители и сотрудники территориальных органов, федеральных органов государственной власти на территории Калужской области, почетные граждане города Калуги, ветераны Великой Отечественной войны и труда, руководители структурных подразделений Городской Управы города Калуги, представители предприятий и организаций города, официальные делегации из городов, прибывшие в Калугу на празднование Дня города.

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов в своем приветствии заметил, что в Калуге живут люди, искренне любящие свой город и готовые усердно трудиться для его развития и процветания. Результат этой работы сегодня – уютный, современный, чистый и благоустроенный областной центр, который преображается нашими совместными усилиями и трудом.

В этом году Калуга стала участником федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализация только на начальном этапе позволит благоустроить свыше 100 дворов и создать современную общественную территорию в центральной части города. Программа «Городская среда» получила широкую поддержку среди калужан. Уже сегодня в муниципалитет поступило свыше 100 заявок на 2018 год, а до 2022 года будет благоустроен каждый калужский двор. Это особенно важно сделать в рамках подготовки столицы региона к главному празднику – 650-летию со дня её основания.

Константин Горобцов отметил масштабные работы, которые проводятся на Правом берегу Калуги. Здесь идет реконструкция Шопинской автодороги, с завершением которой частично будут решены транспортные проблемы правобережцев. В прошлом году были открыты школа и детский сад на Правом берегу, в микрорайоне «Кошелев». В этом году там же будет достроен и введен в эксплуатацию ещё один детский сад. Два детских сада появятся в микрорайоне «Веснушки», а уже в первом квартале 2018 года здесь откроется школа на 1000 мест, которая будет специализироваться на IT-технологиях. В следующем году планируется начать строительство новой школы на улице 65 лет Победы. На Сиреневом бульваре подготовлен земельный участок, где будет построена большая поликлиника с детским и взрослым отделением, стационаром. Новые поликлиники в ближайшие годы появятся в Калуге в микрорайонах Тайфун, Кубяка, Турынино. А в первых двух – ещё и новые школы. В ближайшие два года в соответствии с региональной программой запланировано строительство детских садов в микрорайонах Дубрава и Турынино.

В следующем году Калуга готовится принять команды – участников чемпионата мира по футболу. Для этого на территории города возводятся две тренировочные базы, которые в будущем послужат и юным калужским футболистам. Полным ходом сегодня идёт строительство второй очереди Музея истории космонавтики и реконструкция основного здания. К концу нынешнего года также планируется завершить реализацию самого масштабного проекта дорожного строительства последнего времени – «Южного обхода». С появлением новой объездной дороги и третьего моста через Оку на 30% снизится нагрузка на уличную сеть областного центра. Магистраль соединит в кольцо уже имеющиеся вокруг Калуги дороги.

Градоначальник поблагодарил калужан и губернатора Анатолия Артамонова за поддержку реализуемых в городе проектов.

– Калужан всегда отличало неравнодушное отношение к своей малой родине, стремление работать на благо родного города. В этом и есть залог всех намеченных сегодня преобразований, – считает Константин Горобцов. – Нужно помнить, что история нашего города пишется каждый день и каждым из нас. Поэтому нам нужно жить и поступать так, чтобы Калуга всегда оставалась для нас самым лучшим городом.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в своем обращении к участникам торжественного собрания отметил, что сегодня Калуга является уютным и современным городом. Она формирует половину экономики региона, что обеспечивает ей динамичное развитие.

По словам губернатора, в следующем году будут выделены значительные средства на ремонт дорожно-транспортной сети областного центра, имеется договоренность с федеральными организациями о начале работ по дноукреплению реки Оки на участке от Калуги до Алексина. Закончено проектирование кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Анатолий Артамонов подчеркнул, что при федеральном софинансировании обязательно будет построен Дворец спорта.

– Я уверен, что те задачи, которые нам предстоит решать, они – по силам, потому что наш город – город талантливых и трудолюбивых людей, – сказал Анатолий Артамонов. – Все вместе мы сделаем Калугу еще лучше и краше.

На торжественном мероприятии большая группа калужан была отмечена почетными грамотами Губернатора Калужской области, знаком «Заслуженный работник муниципального образования «Город Калуга» и другими муниципальными наградами.

Для участников торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.

Андрей ГУСЕВ.

Фото Игоря Рулева.