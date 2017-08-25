Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Суббота, 26 августа
68.63 / 70.89
$ 58.39 / 60.50
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

VIP-поздравления с Днём города Калуги

25.08.2017 15:15 0 1016
VIP-поздравления с Днём города Калуги

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Георгиевич ИВАНОВ

Уважаемые калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с нашим общим замечательным праздником – с Днём города! Мы по праву гордимся Калугой – её славными традициями и современными достижениями, а главное – выдающимися и талантливыми жителями. С каждым годом наш город обретает все новые привлекательные черты: строятся новые дома, ремонтируются дороги, открываются детские сады и спортивные объекты, благоустраиваются дворы, скверы и парки.

В текущем году был дан старт программе «Городская среда», благодаря которой ещё более ста калужских дворов станут красивыми и благоустроенными. Сделан ещё один шаг в развитии Калуги, в создании комфортной городской среды. И это, прежде всего, заслуга калужан. В основе всех наших достижений лежит добросовестный труд жителей Калуги, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и заботу о благополучии Калуги. От всей души желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! С Днем рождения, любимый город!

Городской Голова города Калуги Константин Михайлович ГОРОБЦОВ

Дорогие друзья!

Уважаемые калужане и гости нашего города!

В эти дни Калуга встречает свой 646-й день рождения.

Сторожевая застава, крепость для защиты Московского государства, купеческий город, крупный транспортный узел и производственный центр… У нашего города славная история, уникальное архитектурное и культурное наследие, крепкие традиции и опыт прошлых поколений.

Сегодня Калуга — один из самых перспективных, быстрорастущих промышленных, научных, спортивных и культурных центров.

Город стремительно преображается, становится удобным для жизни, сохраняя при этом свою самобытность, неповторимый облик и очарование.

Всё это — благодаря упорству, самоотверженности и трудолюбию калужан. Чем большего мы достигаем своими силами, знаниями и трудом, тем ярче и успешнее становится жизнь областного центра.

Сохранить Калугу, сделать её ухоженной, комфортной, современной, чтобы гордились благодарные потомки, мы сможем только сообща.

Пусть и впредь жители нашего города остаются его настоящими хозяевами — заботливыми, любящими и бережливыми. Пусть зеленеют скверы и парки, растут новые комфортные дома, никогда не пустуют детские и спортивные площадки!

С днем рождения, Калуга! С праздником, дорогие калужане!

Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, радости, благополучия и мира!

Генеральный Управляющий отеля Four Points by Sheraton Kaluga  Елена Анатольевна ЗАПЛЕТИНА.

День города - это праздник, объединяющий всех горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Калуге, и тех, кто связал с ним свою судьбу. Для меня, моей семьи и коллег из отеля Four Points by Sheraton Калуга стала родным и любимым городом.
Всё, чем знаменита Калуга  – заслуга многих поколений калужан, внёсших неоценимый вклад в создание промышленного, научно-образовательного, культурного и туристического центра.
Сегодня Калуга – динамично развивающийся современный город, сохранивший свою историческую самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Главное богатство Калуги – его жители, отдающие свои силы, талант и знания ради его процветания, искренне любящие свой город.
Желаю всем калужанам здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов во благо динамичного развития Калуги.
С днём города, Калуга!

Директор Калужского областного драматического театра Александ Анатольевич КРИВОВИЧЕВ.

Дорогие земляки, жители города, от всей души поздравляю вас с праздником, всех и каждого в отдельности!

Поздравляю всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал в Калугу строить и развивать наш город, кто выбрал этот благословенный город местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам!

День города стал одним из самых любимых событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. Готовимся и мы.

Кто-то из мудрецов сказал: «Невозможно изменить мир, не изменив себя». А театр, как и любое искусство, всегда стремится хоть немного, но изменить мир к лучшему.

Мы живём и трудимся ради вас, ради вашей любви, ради ваших счастливых глаз, ради вашего смеха и слез, и без вас наше существование не имело бы смысла. Театральное искусство создается здесь и сейчас не только теми, кто на сцене или за сценой, то есть нами, но и теми, кто в зале — то есть вами.

Желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания. А всем жителям – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, достойных зарплат, повышения уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений!

Генеральный директор ФК «Калуга» Олег Геннадьевич МИТРОФАНОВ.

Дорогие калужане!

С удовольствием  поздравляю всех вас, а особенно спортсменов и болельщиков с Днём города! Будьте всегда здоровы, живите счастливо и никогда не болейте!

Пусть ваш путь освещает счастливая звезда, пусть только хорошее настроение сопровождает вас везде и всюду. Желаю вам успехов во всех ваших делах и добрых начинаниях, радости и вдохновения, спорсменам - новых побед, больших достижений, болельщикам - ярких и незабываемых впечатлений!

Выражаю слова искренней благодарности всем тем, кто поддерживает наш клуб и болеет за нас. Всем землякам долгих и счастливых лет жизни, семейного счастья, бодрости духа, достатка и благополучия!

Начальник УМВД России по Калуге Станислав Петрович ОРЕХОВ.

Уважаемые  калужане!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с прекрасным праздником – с Днём города Калуги!

Калуга - динамично развивающийся, современный город,  сохранивший свой неповторимый облик. Главное богатство нашего города - это трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные, любящие свой  край и работающие для его процветания люди.

Желаю всем жителям  Калуги  доброго здоровья, благополучия,  успехов в реализации намеченных планов во благо развития любимого города.
 

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник день города

Еще новости из рубрики «Праздники»

Областной центр преображается совместными усилиями и трудом 25.08.2017 17:03

Что думают калужане о танцплощадке на клумбе перед Домом быта 25.08.2017 14:16

Чиновники рассказали, как рождаются идеи для Дня города 24.08.2017 08:39

Организаторы Дня города объяснили выбор звёзд для праздничного концерта 23.08.2017 17:14

Афиша Дня города Калуги 22.08.2017 16:29

25.08.2017 09:12 835 7
23.08.2017 09:46 2001 4
22.08.2017 19:27 2475 27
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 августа, 10:00
День города с центральным рынком "Калуга"
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 26 августа, 11:00
День города с "Европейским"
"Европейский" ТЦ
сб 26 августа, 15:00
Ярмарка Аками
Алекспарк
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 26 августа, 12:00
Детский День Города в ТРЦ Торговый Квартал
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 26 августа, 12:00
Библиогород
Калуга
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
сб 02 сентября, 18:00
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге

Концерты

вс 27 августа, 17:00
Музыка в старом парке
Центральный парк культуры и отдыха
сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 07 сентября, 19:00
Концерт М. Босси и К. Дженкинса
Дом музыки

Кино

Валериан и город тысячи планет
Тёмная башня
Реальная белка 2
Малыш на драйве
Новости компаний

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct

«Ростелеком» предлагает калужскому бизнесу услугу «Управляемый Wi-Fi»

Опросы
В новом учебном году в школы вернули астрономию и ввели дополнительный курс по шахматам. Как вы относитесь к этим нововведениям? 
 
Блоги

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

ЧК - Разводы

Viktorch1311 08 авг 2017 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39