VIP-поздравления с Днём города Калуги

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Глава городского самоуправления города Калуги Александр Георгиевич ИВАНОВ
Уважаемые калужане!
От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с нашим общим замечательным праздником – с Днём города! Мы по праву гордимся Калугой – её славными традициями и современными достижениями, а главное – выдающимися и талантливыми жителями. С каждым годом наш город обретает все новые привлекательные черты: строятся новые дома, ремонтируются дороги, открываются детские сады и спортивные объекты, благоустраиваются дворы, скверы и парки.
В текущем году был дан старт программе «Городская среда», благодаря которой ещё более ста калужских дворов станут красивыми и благоустроенными. Сделан ещё один шаг в развитии Калуги, в создании комфортной городской среды. И это, прежде всего, заслуга калужан. В основе всех наших достижений лежит добросовестный труд жителей Калуги, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и заботу о благополучии Калуги. От всей души желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! С Днем рождения, любимый город!
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Городской Голова города Калуги Константин Михайлович ГОРОБЦОВ
Дорогие друзья!
Уважаемые калужане и гости нашего города!
В эти дни Калуга встречает свой 646-й день рождения.
Сторожевая застава, крепость для защиты Московского государства, купеческий город, крупный транспортный узел и производственный центр… У нашего города славная история, уникальное архитектурное и культурное наследие, крепкие традиции и опыт прошлых поколений.
Сегодня Калуга — один из самых перспективных, быстрорастущих промышленных, научных, спортивных и культурных центров.
Город стремительно преображается, становится удобным для жизни, сохраняя при этом свою самобытность, неповторимый облик и очарование.
Всё это — благодаря упорству, самоотверженности и трудолюбию калужан. Чем большего мы достигаем своими силами, знаниями и трудом, тем ярче и успешнее становится жизнь областного центра.
Сохранить Калугу, сделать её ухоженной, комфортной, современной, чтобы гордились благодарные потомки, мы сможем только сообща.
Пусть и впредь жители нашего города остаются его настоящими хозяевами — заботливыми, любящими и бережливыми. Пусть зеленеют скверы и парки, растут новые комфортные дома, никогда не пустуют детские и спортивные площадки!
С днем рождения, Калуга! С праздником, дорогие калужане!
Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, радости, благополучия и мира!
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Генеральный Управляющий отеля Four Points by Sheraton Kaluga Елена Анатольевна ЗАПЛЕТИНА.
День города - это праздник, объединяющий всех горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Калуге, и тех, кто связал с ним свою судьбу. Для меня, моей семьи и коллег из отеля Four Points by Sheraton Калуга стала родным и любимым городом.
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Директор Калужского областного драматического театра Александ Анатольевич КРИВОВИЧЕВ.
Дорогие земляки, жители города, от всей души поздравляю вас с праздником, всех и каждого в отдельности!
Поздравляю всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал в Калугу строить и развивать наш город, кто выбрал этот благословенный город местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам!
День города стал одним из самых любимых событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. Готовимся и мы.
Кто-то из мудрецов сказал: «Невозможно изменить мир, не изменив себя». А театр, как и любое искусство, всегда стремится хоть немного, но изменить мир к лучшему.
Мы живём и трудимся ради вас, ради вашей любви, ради ваших счастливых глаз, ради вашего смеха и слез, и без вас наше существование не имело бы смысла. Театральное искусство создается здесь и сейчас не только теми, кто на сцене или за сценой, то есть нами, но и теми, кто в зале — то есть вами.
Желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания. А всем жителям – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, достойных зарплат, повышения уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений!
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Генеральный директор ФК «Калуга» Олег Геннадьевич МИТРОФАНОВ.
Дорогие калужане!
С удовольствием поздравляю всех вас, а особенно спортсменов и болельщиков с Днём города! Будьте всегда здоровы, живите счастливо и никогда не болейте!
Пусть ваш путь освещает счастливая звезда, пусть только хорошее настроение сопровождает вас везде и всюду. Желаю вам успехов во всех ваших делах и добрых начинаниях, радости и вдохновения, спорсменам - новых побед, больших достижений, болельщикам - ярких и незабываемых впечатлений!
Выражаю слова искренней благодарности всем тем, кто поддерживает наш клуб и болеет за нас. Всем землякам долгих и счастливых лет жизни, семейного счастья, бодрости духа, достатка и благополучия!
Начальник УМВД России по Калуге Станислав Петрович ОРЕХОВ.
Уважаемые калужане!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с прекрасным праздником – с Днём города Калуги!
Калуга - динамично развивающийся, современный город, сохранивший свой неповторимый облик. Главное богатство нашего города - это трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные, любящие свой край и работающие для его процветания люди.
Желаю всем жителям Калуги доброго здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов во благо развития любимого города.
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