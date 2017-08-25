VIP-поздравления с Днём города Калуги

В текущем году был дан старт программе «Городская среда», благодаря которой ещё более ста калужских дворов станут красивыми и благоустроенными. Сделан ещё один шаг в развитии Калуги, в создании комфортной городской среды. И это, прежде всего, заслуга калужан. В основе всех наших достижений лежит добросовестный труд жителей Калуги, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и заботу о благополучии Калуги. От всей души желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! С Днем рождения, любимый город!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с нашим общим замечательным праздником – с Днём города! Мы по праву гордимся Калугой – её славными традициями и современными достижениями, а главное – выдающимися и талантливыми жителями. С каждым годом наш город обретает все новые привлекательные черты: строятся новые дома, ремонтируются дороги, открываются детские сады и спортивные объекты, благоустраиваются дворы, скверы и парки.

Пусть и впредь жители нашего города остаются его настоящими хозяевами — заботливыми, любящими и бережливыми. Пусть зеленеют скверы и парки, растут новые комфортные дома, никогда не пустуют детские и спортивные площадки!

Сохранить Калугу, сделать её ухоженной, комфортной, современной, чтобы гордились благодарные потомки, мы сможем только сообща.

Всё это — благодаря упорству, самоотверженности и трудолюбию калужан. Чем большего мы достигаем своими силами, знаниями и трудом, тем ярче и успешнее становится жизнь областного центра.

Город стремительно преображается, становится удобным для жизни, сохраняя при этом свою самобытность, неповторимый облик и очарование.

Сегодня Калуга — один из самых перспективных, быстрорастущих промышленных, научных, спортивных и культурных центров.

Сторожевая застава, крепость для защиты Московского государства, купеческий город, крупный транспортный узел и производственный центр… У нашего города славная история, уникальное архитектурное и культурное наследие, крепкие традиции и опыт прошлых поколений.

День города - это праздник, объединяющий всех горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Калуге, и тех, кто связал с ним свою судьбу. Для меня, моей семьи и коллег из отеля Four Points by Sheraton Калуга стала родным и любимым городом. Всё, чем знаменита Калуга – заслуга многих поколений калужан, внёсших неоценимый вклад в создание промышленного, научно-образовательного, культурного и туристического центра. Сегодня Калуга – динамично развивающийся современный город, сохранивший свою историческую самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Главное богатство Калуги – его жители, отдающие свои силы, талант и знания ради его процветания, искренне любящие свой город. Желаю всем калужанам здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов во благо динамичного развития Калуги. С днём города, Калуга!