VIP-поздравления с Днём города Калуги

Генеральный Управляющий отеля Four Points by Sheraton Kaluga Елена Анатольевна ЗАПЛЕТИНА. День города - это праздник, объединяющий всех горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Калуге, и тех, кто связал с ним свою судьбу. Для меня, моей семьи и коллег из отеля Four Points by Sheraton Калуга стала родным и любимым городом.

Всё, чем знаменита Калуга – заслуга многих поколений калужан, внёсших неоценимый вклад в создание промышленного, научно-образовательного, культурного и туристического центра.

Сегодня Калуга – динамично развивающийся современный город, сохранивший свою историческую самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Главное богатство Калуги – его жители, отдающие свои силы, талант и знания ради его процветания, искренне любящие свой город.

Желаю всем калужанам здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов во благо динамичного развития Калуги.

С днём города, Калуга!