На Театральной площади развернули флаг размером 20х6 метра

22 августа в Калуге отметили День государственного флага Российской Федерации.
В честь праздника творческими коллективами города был организован концерт, также прошёл традиционный автопробег, а на Театральной площади был развёрнут российский флаг размером 20 на 6 метров.
В торжествах принял участие Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ.
Александр Георгиевич пообщался с молодёжью и поздравил калужан с праздником.
– Наш трехцветный Российский триколор – это символ единой, могучей и независимой России, он олицетворяет великое прошлое нашей страны и её устремлённость в будущее, – отметил в своём выступлении Александр ИВАНОВ, – у российского флага большая история, которая берет начало со времен петровских преобразований и побед, которые утвердили Россию как мировую державу. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет разные народы России в стремлении сделать нашу страну единым, сильным государством. Дорогие калужане, от имени депутатов Городской Думы сердечно поздравляю вас с важным для всех россиян праздником. Желаю вам успехов, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет любовь к родному краю и гордость за государственный флаг Российской Федерации!
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