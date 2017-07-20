Парад молодожёнов впервые пройдёт в Калуге

В этом году в рамках праздничного шествия в честь Дня города, которое пройдёт в субботу, 26 августа, впервые состоится Парад молодожёнов. Колонна будет сформирована из пар, которые зарегистрировали брак в нынешнем году и имеют желание снова надеть свадебные наряды, чтобы пройти в них по главной улице Калуги.

Идея проведения Парада молодожёнов принадлежит Управлению ЗАГС и Управлению культуры областного центра. В этом году органы ЗАГС РФ отмечают 100-летнюю годовщину со дня образования. В Калуге юбилейную дату решили отметить вот таким необычным образом.

- Планируется, что колонна молодожёнов будет состоять из 18 пар, - рассказала нам участник оргкомитета – главный редактор одного из калужских журналов Анна БОЛЬШОВА. В течение нескольких лет издание совместно с Управлением ЗАГС Калуги проводило в городе Парад невест. – Заявки принимаются до 10 августа. Если среди желающих поучаствовать в мероприятии будут супружеские пары, зарегистрировавшие брак не в 2017-м году, а раньше, отказывать им не станем. Очень приветствуется наличие в свадебном образе какой-либо изюминки.

Своих секретов организаторы Парада молодожёнов пока не раскрывают, но некоторые подробности нам всё же удалось узнать. Так, в мероприятии планируется задействовать лимузин либо какую-то другую большую парадную машину, к которой прикрепят большой свадебный букет.

Желающие принять участие в свадебном параде могут присылать заявки на электронный адрес: bolshova@jhorosho.ru.

Добавим: в этом году карнавальное шествия носит название «В ритмах лета». Участникам предлагают использовать в костюмах и сценических номерах любое цитирование из кинофильмов, популярных песен или мультфильмов, связанных с летним отдыхом.