Улицу Кирова перекроют в Калуге

В воскресенье, 30 июля, в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота, в Калуге будет частично закрыта для движения улица Кирова, сообщили нам в городской управе.
Проехать нельзя будет с 10:00 до 12:00 от площади Мира до площади Победы по полосе в направлении площади Победы.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Фото: Сергей Гришунов.
|
Московская капелла выступит на дне рождения Калужской области 28.06.2017 15:24
Театральную площадь перекроют 12 июня 07.06.2017 12:02
Опубликована афиша массовых гуляний на День России 07.06.2017 11:18
Улицу Кирова перекроют на День пограничника 23.05.2017 12:28
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: