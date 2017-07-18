Улицу Кирова перекроют в Калуге

В воскресенье, 30 июля, в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота, в Калуге будет частично закрыта для движения улица Кирова, сообщили нам в городской управе.

Проехать нельзя будет с 10:00 до 12:00 от площади Мира до площади Победы по полосе в направлении площади Победы.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.