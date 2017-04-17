Константин Горобцов: «Городские службы должны сделать все для создания праздничного настроения калужан»

17.04.2017 17:23 242

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов на рабочем совещании в Городской управе, состоявшемся в понедельник, 17 апреля, дал поручения руководителям городских служб провести необходимую подготовку к проведению праздничных мероприятий в городе, запланированных на 1 и 9 мая.

Особое внимание градоначальник обратил на приведение в порядок мест захоронения советских воинов, проведение ямочного ремонта дорог, работу транспортной инфраструктуры.

- Нужно сделать все, чтобы город был готов к праздникам и калужане встретили их с хорошим настроением, - подчеркнул Константин Горобцов.

Участникам совещания была представлена концепция праздничного оформления города к 72-й годовщине Победы. К этой дате разработан и логотип праздника, элементами которого выбрана цифра «9» и Георгиевская лента.

- Предполагается, что улицы города будут украшены консолями, баннерами, флагами, флаговыми композициями, стендами выполненными в едином праздничном стиле. Въезд в город украсит композиция «Знамя Победы», а мост на Правый берег, Каменный мост и Дамба Яченского водохранилища - 780 флагов на мостах. В этом году впервые установят 500 флагов на дамбе Ячневого водохранилища. Консолями и баннерами с праздничной тематикой будут украшены улицы Гагарина, Генерала Попова, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Жукова, Набережная, Кирова, Гагаринская развязка. На улице Кирова установят 100 новых баннерных консолей «Победа», рассказал на совещании председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства Сергей Возилкин.

30 флаговых конструкций «Костер» установят на бульваре Степана Разина, перекрестках улиц Ленина и Карла-Либкнехта, Грабцевское шоссе и Зерновая, улицах Московская, Чичерина, Ленина, а также в скверах Кубяка, Воронина, Интернационалистов, а 31 флаговая конструкция «Пламя Победы» появится в скверах Болдина, Ленина, Калуга-II, Медработников, Мира, на площадях Старый Торг, Театральная, Маяковская, Московская, на улицах Кирова, Гагарина, а также около кинотеатра «Центральный».

Композиция «Победа» займет свое место на площади Победы, а «Звезда» - в сквере Ленина. В сквере ветеранов будет установлена световая тематическая композиция «Победа» с фотографиями истории города в период Великой Отечественной войны. Арки вдоль бульвара Кирова будут увенчаны Георгиевской лентой и символом Победы - пятиконечной звездой. Также Георгиевской лентой будет уже традиционно украшена стела мемориального комплекса в честь советских воинов и калужан, погибших в 1941 году в боях за Калугу, расположенная на площади Победы и фасад Калужского областного драмтеатра.

Кстати, уже 1 мая в городе заработают фонтаны и откроется Городская Доска Почета.

А в День Победы кроме традиционного шествия горожан по улице Кирова к площади Победы и торжественного митинга ожидается несколько уникальных событий.

Так, на Театральной площади пройдет хоровой фестиваль «Мы за мир!», в котором примет участие сводных хор из 400 учащихся, а в рамках Всероссийской акции «Вальс Победы» впервые состоится театрализованно-хореографическое представление «Мы - наследники Победы!» в виде танцевального флэшмоба, символизирующего единство поколений и народов.

Подробная афиша праздничных событий в ближайшее время будет представлена калужанам.