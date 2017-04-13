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Через Калугу пройдёт пасхальный авто-мотопробег

13.04.2017 14:19 6 774 Елена Французова
Через Калугу пройдёт пасхальный авто-мотопробег

В воскресенье, 16 апреля, в 13:00 от Центрального парка культуры и отдыха стартует пасхальный авто-мотопробег.

- Первый раз проводим такое мероприятие, - рассказал нам член Калужского мотосоюза Андрей РАЗЕНКОВ. – По Калуге ездить не будем. Сразу из церкви – Троицкого собора - отправимся на выезд из города.

Конечная точка маршрута - мужской монастырь Спаса Нерукотворного пустынь в Клыково Козельского района.

- Если погода будет совсем плохая, то пробег пройдёт только на автомобилях, - подчеркнул Разенков.


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Тэги: авто андрей разенков праздник пасха

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