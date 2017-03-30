Аллею Героев предложили перенести в сквер Жукова

В среду, 29 марта, в городской управе Калуги прошло рабочее совещание по вопросу подготовки к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В частности, председатель городского Совета ветеранов Александр УНТИЛОВ предложил создать мемориальную зону на территории сквера Жукова. Также обсуждалась возможность переноса Аллеи Героев с площади Московской на территорию будущей мемориальной зоны и передачи части экспонатов отдела патриотического воспитания Городского досугового центра в Музей Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, который будет расположен на первом этаже нового дома в сквере Жукова.
В рамках предпраздничных мероприятий также планируется установка мемориальной доски освободителю Калуги Петру Елисееву на доме №38 по улице Плеханова, где он прожил 56 лет.
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