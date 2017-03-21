Заряжайтесь позитивом!

В День добрых дел Козельский молочный завод «Агрофирма Оптина» накормил калужан вкусными полезностями.

Как день начнёшь, так его и проведёшь. Мы решили подарить всем хорошее настроение, зарядить оптимизмом. По-этому утром, 15 марта, калужан, гуляющих в сквере Мира и на детской площадке на ул. Кубяка, ждал сюрприз. Всех–всех мы угощали внуснейшими творожными сырками с шоколадкой глазурью и популярным, суперполезным напитком «Ацидофилин». А взамен получали искренние улыбки.

– Сегодня День добрых дел, мы вас поздравляем!

Студенты, спешившие в Бауманку на лекции, получив подарки и наши поздравления, обрадовались:

– Вот здорово, у нас теперь будет чем перекусить между парами!

Бабушки удивлялись, благодарили и подробно расспрашивали о продуктах:

– А чем «Ацидофилин» отличается от кефира?

– У «Ацидофилина» – комбинированный состав: кефирная закваска, молочно–кислый стрептококк (лактобактерии) и ацидофильная палочка, которая подавляет рост болезнетворных бактерий в кишечнике, в том числе – золотистого стафилококка. Он отлично повышает иммунитет, быстро восстанавливает организм после приёма антибиотиков.

– Его, наверное, лучше натощак пить?

– Да, лучше всего утром. И каждый день начинать с бутылочки «Ацидофилина»: желудок будет работать как часы.

Некоторые сразу же открывали бутылочку «Ацидофилина». Правда, здорово!

Мамочки с малышами даже в очередь выстроились:

– Спасибо вам! Это такой позитив: выйдешь на улицу, а тут – подарки. Мы очень любим сырки Агрофирмы «Оптина» – они качественные, натуральные. Можно круглосуточно питаться только этими сырками. И дети их с удовольствием едят, даже заставлять не надо!

Сырки у Агрофирмы «Оптина», действительно, такие вкусные, что не оторваться. Их любят, наверное, все. Да и как не любить, в них только натуральный свежий творог, настоящая шоколадная глазурь, ваниль, какао, кокос... На качестве здесь не экономят, делают ведь для родного города!

Ну «Ацидофилин» – просто хит этой весны! Продукт потрясающий! Мало того что этот отличный источник белка и кальция мощно поднимает иммунитет, повышает настроение, так он ещё и обладает низкой калорийностью. Кроме того, исправляет ситуацию при плохом самочувствии после праздничных излишеств, быстро снимает похмелье. А какие чудесные маски для лица из него можно делать – кожа становится нежной, увлажнённой, свежей. Так что самое время использовать силу этого крутого молочного продукта! Пора бороться с усталостью и депрессией. Продукты Агрофирмы «Оптина» наполнят каждый ваш день позитивом!

Ольга ШИРЫБЫРОВА с дочкой Софией:

– Спасибо за сырки, за «Ацидо-филин». Так приятно и неожиданно! Агрофирма «Оптина» – наш любимый бренд. Мы всегда берём козельские молоко, кефир. Нравится их натуральный состав. И вкусно!

Рита ЗАВАРЗИНА и Анна НИКИТЕНКО:

- Мы спешим в Бауманский на занятия. Случайно увидели акцию, и не могли пройти мимо. Спасибо вам за угощения! В пе-рерыве между лекциями их с удовольствием попробуем.

Татьяна ГОРШКОВА:

- Продукцию Агрофирмы «Оптина» берём постоянно. Всё очень вкусное и ка-чественное. Внучке Виктории покупаем сырки, она любит с ванилью. И «Ацидофилин» я покупала – отличный продукт!

Екатерина и Владимир МАРЧЕНКО:

– Продукцию Агрофирмы «Оптина» покупаем и любим. День добрых дел – классная идея! Мы тоже добрые дела стараемся делать – живём на первом этаже и частенько бабушкам помогаем поднять сумки наверх.

За продуктами Агрофирмы «Оптина» на ул. Кубяка выстроилась очередь.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

