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Наш праздничный опрос: калужанки мечтают о любви, цветах и поездке в тёплые страны

07.03.2017 19:30 0 408 Оксана КОЛОСОВА

Накануне первого весеннего праздника мы вышли на улицы города, чтобы пообщаться с калужанками. Мы поинтересовались у наших прекрасных собеседниц, какие ожидания они связывают с наступившей весной, каких подарков ждут к 8 Марта. Заодно спросили и о том, какие презенты были бы для них менее желанными (мужчины, берите на заметку!).

Поговорили мы и с мужчинами – о том, как они будут поздравлять своих любимых женщин с 8 Марта, и, конечно, о весне.    

 

Татьяна НАЙДЁНОВА, начальник отдела кадров:

- Какие ожидания связываю с этой весной? Наконец-то она наступила! Это самое главное. Уже поэтому настроение радостное. Это во-первых. А во-вторых, везде всё хорошо: и в личной жизни, и у детей, и на работе. И я всем желаю, чтобы у всех всё было хорошо.

Подарок к 8 Марта муж мне уже сделал. У нас в семье есть традиция: в этот праздник мы с супругом ходим или в кафе, или на концерт. В этом году идём в кафе. Каких подарков не хотела бы? Наверное, средств по уходу. Лучше сертификат. Мужчины, дарите сертификаты! Женщины найдут что купить.
 

Ирина ОБУХОВА, госслужащий:

- Очень рада, что весна наступила. Уже чувствуется тепло. Ожидания самые приятные и радостные. Я этой весной выхожу на работу после второго декрета, поэтому немного волнуюсь. 8 Марта жду цветов. Подарков, которые мне не понравились, нет. Любому буду рада.
 

Ирина КАЧАЛОВА, менеджер:

- Ожидания – чтобы жизнь поменялась кардинально и в лучшую сторону: работа, личная жизнь. Поменять хочется всё! Лучшим подарком к 8 Марта было что-нибудь для причёски, для завивки волос. Каких подарков не хочется? Всему, что подарят, буду рада! Ведь человек старался, выбирал – всегда спасибо.

Накануне этого праздника желаю всем женщинам любви, поменьше страдать от мужской беспечности. Чтобы им на пути чаще встречались хорошие люди. Чтобы на работе любили и уважали. Чтобы дети были послушными и благодарными и ими можно было гордиться. И всё. Больше нам ничего не надо.
 

Жанна РЯЗАНЦЕВА, домохозяйка:

- Этой весной мне хотелось бы открыть для себя какие-то перспективы в плане работы. Ещё хочется куда-то поехать отдохнуть. Буду рада любому подарку к 8 Марта. Но, наверное, самым хорошим была бы путёвка в какую-нибудь тёплую страну.

Поздравляю с праздником всех женщин Калуги. Желаю им быть счастливыми, красивыми. Весна стимулирует нас к красоте и позитиву.
 

Марина ГНЕДИНА, повар-кондитер:

- Жду, что весна будет тёплой, яркой, полной на хорошие эмоции. Буду рада цветам, а в придачу к ним – любви. Это самое главное.

Себе и другим женщинам я бы хотела пожелать счастья, добра, чтобы в этом году сбылось всё запланированное и чтобы денег было побольше. Особенно хочу поздравить с праздником весны мою маму. Её зовут Галина Николаевна. Она сделала для меня очень многое, помогла стать на ноги, за что я ей очень благодарна.
 

Кристина РУМЯНЦЕВА, продавец-товаровед:

- Каких-то особых ожиданий, связанных с весной, нет. Просто радостно, что она наступила, что скоро станет тепло. Подарков к празднику жду разных. Главное, чтобы они были радостные. Это весенний праздник, поэтому хочется цветов. И любви, конечно.

С праздником хочу поздравить своих родных: бабушку, свекровь. Их зовут Тамара и Ирина. Желаю им здоровья – это самое главное – и благополучия в семье.
 

Юрий Михайлович РУССКИХ, госслужащий:

- Хочу поздравить с 8 Марта жену Ларису Владимировну и дочерей Галину и Елену, а также моих коллег. На праздник подарю супруге и дочкам, конечно, цветы и небольшие подарки. Какие именно – пусть останется тайной.

Желаю жене и дочерям, во-первых, крепкого здоровья, во-вторых, весеннего настроения, любви и, самое главное, удачи.
 

Александр, сталевар:

- У меня жена и дочь. Дочь зовут Диана, жену – Лена. Поздравлять их буду традиционно: подарю цветы и сделаю подарки. Какие именно – секрет. Но обычно дарю какие-нибудь наборы, не особо дорогие, но и недешёвые.

Пожелать им хочу здоровья, семейного благополучия и чтобы в профессии поднялись хотя бы на ступеньку повыше.
 

Дмитрий ЛАРИОНОВ, предприниматель:

- С 8 Марта буду поздравлять маму Валентину Александровну, сестру Алёну и супругу Светлану Васильевну. Подарю им цветы и ювелирные украшения.

Пожелать им хочу весеннего настроения, радости, удачи, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Главное ожидание от этой весны – чтобы в мире было побольше радости и позитива.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: праздник 8 марта

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