Главная > Новости > Праздники

Какие улицы перекроют в Калуге на Масленицу

08.02.2017 08:27 0 2989 Дмитрий Ивьев
Какие улицы перекроют в Калуге на Масленицу

Как мы уже писали, с 20 по 26 февраля в Калуге развернутся масленичные гулянья. В связи с этим в субботу, 25 февраля, с 8:00 до 15:00 будет ограничено движение в районе Арены КТЗ на площади Московской. А в воскресенье, 26 февраля, будет перекрыто движение в районе Театральной площади  - от улицы Кирова до улицы Суворова, сообщает городская управа.

Автомобилистов призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник масленица

Еще новости из рубрики «Праздники»

Дефиле с коромыслом, богатырский кастинг, метание валенок – как в Калуге будут провожать зиму 07.02.2017 12:29

На Масленицу лучшие куклы выставят на Театральной площади 26.01.2017 16:39

Татьян пустят бесплатно на каток и в музей 25.01.2017 09:25

Горуправа сообщила, когда на водохранилище начнутся крещенские купания 18.01.2017 09:45

На Яченском водохранилище появились купели 17.01.2017 12:25


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 11 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

пт 10 февраля, 18:00
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
сб 11 февраля, 10:30
Мастер-класс "Городецкая роспись"
Дом мастеров
сб 11 февраля, 12:00
В гостях у динозавра
Калужский областной краеведческий музей
сб 11 февраля, 12:30
Мастер-класс ко Дню всех влюбленных
Большая рыба

Концерты

чт 09 февраля, 19:00
«Играй, гармонь! 30 лет в эфире!»
Филармония
пт 10 февраля, 19:00
Оперетта с участием артистов балета "Мадемуазель Нитуш"
Филармония
чт 09 февраля, 21:00
Концерт Levithan
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 10 февраля, 21:00
Концерт Аддис Абеба
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Отпетые напарники
Притяжение
Балерина
Космос между нами
Новости компаний

«Ростелеком» обеспечил возможность электронной записи в школы Калужской области

Бизнес по-настоящему вместе с МегаФон

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - КП40

Viktorch1311 Сегодня 10:45

Артем Летний's блог - Я буду

Артем Летний 06 фев 2017 20:27

ЧК - Притяжение

Viktorch1311 01 фев 2017 09:08

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40