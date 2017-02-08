Какие улицы перекроют в Калуге на Масленицу

Как мы уже писали, с 20 по 26 февраля в Калуге развернутся масленичные гулянья. В связи с этим в субботу, 25 февраля, с 8:00 до 15:00 будет ограничено движение в районе Арены КТЗ на площади Московской. А в воскресенье, 26 февраля, будет перекрыто движение в районе Театральной площади - от улицы Кирова до улицы Суворова, сообщает городская управа.
Автомобилистов призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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