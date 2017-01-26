На Масленицу лучшие куклы выставят на Театральной площади

Городская управа Калуги в четверг, 26 января, объявила о проведение конкурса на лучшую масленичную куклу.
- Высота куклы должна быть не менее одного метра, - подчёркивают организаторы. - Допускается использование любых материалов. В костюме куклы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение.
Заявки на участие в конкурсе городская управа принимает до 15 февраля. Её нужно отправить на электронную почту yakusheva_zb@kaluga-gov.ru или принести по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 72, кабинет 14.
Сам конкурс пройдёт в воскресенье, 26 февраля, на Театральной площади.
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