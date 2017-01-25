Татьян пустят бесплатно на каток и в музей

В среду, 25 января, обладательницы имени Татьяна смогут бесплатно покататься на коньках и полюбоваться картинами. В этот день, напомним, вся страна отмечает Татьянин день - праздник святой Татьяны - покровительницы всех студентов.
- Приглашаем всех Татьян посетить наши выставки в этот день бесплатно (кроме выставок: «100 чудес света»; Музей восковых фигур), - сообщается на официальной страничке Калужского музея изобразительных искусств «ВКонтакте». - При себе иметь любой документ, подтверждающий имя.
Также в течение всего дня для Татьян будут бесплатно пускать на каток в Гостином дворе https://vk.com/katokvirazh.
Где ещё отметить Татьянин день - в афише Дня студентов.
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В Татьянин день студенты собрались на катке 26.01.2015 11:15
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