+20...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Шапша поздравил калужских пограничников
Праздники

Шапша поздравил калужских пограничников

Дмитрий Ивьев
09:39 сегодня
0 335
Читайте KP40.RU:

Во вторник, 28 мая, они отмечают свой профессиональный праздник.

- Сердечно поздравляю воинов-пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником! – говорится в сообщении губернатора. - В России с ее самыми протяженными в мире границами охрана рубежей государства всегда считалось почетным и уважаемым делом. И сейчас, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными угрозами и вызовами, наши пограничники мужественно и самоотверженно несут свою службу. Гордимся нашими земляками, которые в разное время служили в погранвойсках, и теми, кто сейчас стоит на страже рубежей Родины! С Днем пограничника!

Новости по тегу
калужская область регион
eyJpdiI6ImszQ0szeVZ2RGFvZ05QL2NSM1RLZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ0tFSjZCcm9CV3dkQjczQ010UUgwLy9aMlBETGdyeW9rZEYycjN4dFAwUXViUW9tYmV3WVpJL3IyNVpHN2dFdHoweTc5aFJ0UG1RZTFWWTdSOTA1WXh6SXJLQ3RGR1FCZXZ1WmhaNGprVGRUeGZzRFdIZW9PRDBEelEzbGhGdlR4Q1lsZGtOQW1jUXVQdW80dHBsR2lwNEdXNm1WT1YvODJQNlloVDQrb0lQRnphRzZJMkNEcWhId0pObkl1a3JhWkZDNE9JakFPbzQ3a3ZNQkpPM1I4eDlQaW8vZXRPWDhRSGs4UGhGdW5DZ2FnckIwV0lKdUxxUzh1TU9DSjVtdkZNRWVnR2U1WXdCSnROM29nZlZ2cUdKNXlENG5STTlkc253N3g5OUM2RHBYN25ueWVvb0JsaWowK3dTL0V3WTFCc1QrRW4ydXVwRkZrcWQ4cng2Rng2ZmxVRTZaQTNUZlAzdlpveVBtTWRFVkNGRU1HRWcwQXB5aWxTMkcyUEhJdlJnL2h4akQ3SnZrOCtFOFZGeTNWKzBSd05vS0hqbXpDcnRoeXFzNW84UGltUGRCcnl2TG5zZnY5VnJ6RWJtSjJsalZrWUZRTG94NDFwQTFuNGdVSllmdnBhaGR5R09odHBma3RBN0MxaUt1a1lxYVh1dEViWm9LTGt1LytsSUNiV0tINDNySTFuQ1k0QjlpbDRjYnZJNlRDTmw3ZGMzVHVMd2w3QXJvc0ZCOTkzMXlZaUI3NUZEOWRmWHM1SmNzSGFkOWIzYXMxdy92N3cwczRnUW9QMWhHNm1GUXMxdDZVcXVQdmZKSnRVRGRUVm1TZkJuZ201SjBHdU90bmlBSXZPNU9MWm1aSTIvZzU4RWo3WjBpajB0QmlyVSsyWmt0TWNHOStPdFZJa0M2MFhmUGhaM08zaW9CRDNLeG1udFIwc2JQVWE0OTB3aW1EM3FQVFB6ZXFsUzdVaytWRk5lZlNFV29vcFVpdTRwQzVCME8vWmtZSmtBOHo2OWRTbmRCIiwibWFjIjoiZjUyM2VhNWY3ODUxZDc4OTc2YzM0NDUzNzJlZjYwYjdjODM1NDgyYjQzYmRjZjFlNjE1N2NjMzQ0YjgwYTk3ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InB1RjRMTFNaODhDaVNkR01xUUYvTVE9PSIsInZhbHVlIjoiMmZGbUJNYVRBQVI5VkI3M29GbXFBTWR4dmdlbXpwN2I5a010ckRFMnEwRi9RNW03Q3FjOWFTVnNuSksxbnNxa0ZBU2M1bThTN2UwZlRzTzBFQWt0L1VNTy9NNy9jRXVVdzFRVTNMOFl4eVg4MDk4UnEzWDk4elpGTVJhWU9GWGJQK1NyZlFHbzA5Z2R2UHFQY2s3L01tMmxhejZ3NitDWHRnZFVuV2VqS2JVUW95c3lobnduUXlwTjU1Z0crRHhBT0JZbCtMaTU1eGIrV0VDOWRWMzlGdVNScDlCS1N6QjA0MVlLS3QvMU9YREdaM0hOdEhxN1dJS3FzNHVNMUV3ZzNnUHdtRk11b25Jc1NNZ2owRmpWKzduRklzQzV6dEQzOGpkVkltd3FyZk5zeWNvY2s5WkgxeityL3pBdkJITmhuWmNCL1JLQzRXdE1maHgyUUFJeStsQVdFK1Y0TGFkSWZxRXcwWHUvTE50akVNaHNlVUJpQU0rUTZFRW1JOW1wUWdtM1hnZlgrTEJZbnJaSFgxak5aOVBVWUFYQS8xM2R3dzdQcFZoYTNlbFpaMnN2MFl4NWZua0EwOXJlRy82VTJPRVZPcVlIelNyWlpIRmZkK3B5ME9zYmlIcjRNNkNldHdtcXRlRTBQcUhiTlpaRkRwQUx0eFc5dVRQVWc1WjFEMkV0QTJzYlRJQk5XZkNEVVV3N0FFd21ZbnpLZDVkM083ODRDNXQ4bEVqQVEvb1IzeUZZK1g4TWJOK3g4KzlyREdka3pyMkFDZ0ZveWtQY0xoRjZqcFZOSzVzSnV3ZTVlRmFuYTFwa0g3ZWpLVkdKSkhEa1VBWWs3TDh1ZDBjSjk3VnFMbGVMNVZDT0ZsZk82VSthQVlpRHEyS0QxOU1helhYZWhCN2wyWk9RRzRwZ3VnWkhSQzdzSnFCMGpWSFJuOUdjR1pIM2JzeVJac01EUGZRWWdnPT0iLCJtYWMiOiJjYTE3ZDUyMWQ2OTIxYThhNjQ5YjRmODExNzIwNjBjMWU1NDA5YmFlZDBlZDIyYzIzYWM2OTVhNTNmNDUzYjY1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZuTHo4UHByR2lJUnpBQjZjMk9tdmc9PSIsInZhbHVlIjoiSHpjYVVaSEk3ajlJVzEzUGtZMnJWMzRxZyt0bitLZnhuYnQzK0Vwai9yQ3JyeFQvVmtyaHZKMVp3eSsrMENud1NnTkFJQkJQS292UzVhQjZGUkpJbDNiSW9OUUdqdU83NE5uVHNiV0Q1aTB6OVUvNGRuS0k2U3VFbFBrTkZUcEd5UTU1MzhFeFROQmd2S3hUZG1OYzQreGdtYmZZcWlhYjcwakZYeHorTUxDVDU2dFoyR1pWS2N3VTM1MHVzcktGNmtyZ2V3OWtXV3NuNDJ2b2VidWIvQ2crR2ZTQlR0MEhZMlcwY2tFK25ETHY0V0xxdm9lZ1hVeTJzemMxNTl6Qm5YREczUVhKMXZiZ0lNYTZSaHB4RHRLU04yS044RVhRazJORlRvMlNCaUYxWC9Sa3h0c241V2hiUDFQQklwdkpsaWdHVW5CbkdqTjJLOFR4UWFiOHI5OUxIOGlmWTl1QVhtZEV5ajBUUWg1bExMUFI2eDFPcnQ5NzNYTnBkRTRiK1dVVTg2MmltWlNTbzhvd2ZUblZVU1NsTlpkVEZFcVBTbnRvbUs0SEVpU0c1Uk9rajdabFU3aW91Wi9KZXlEanlpZ0daQjJyUnQ0eWpZY3pZVlhzNXNoZjJEbEdnVk85dExLK2NjUXJtUFk9IiwibWFjIjoiNjdhOWVlOTI1OGQ3NjBiZDVmNTZiYTM0YmRkNGVhNTA2N2MxYTZkZDljNThjMTBlNzY4OTZhODQzODViNGVlMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlBrZmRhYWVFcXd4Q2crdVFyUEVOeFE9PSIsInZhbHVlIjoic3pkQ2xnTUFEQ2hZQnhBd3NlQ2hESGdudnU3eFdJZHBmVWhMbHU1WmhTOVJhWms3OFc0TDh4WGJnL1BFZUF3UGI4V0c4MkN0V1NYYWF5aWZneThhcTgxSzlIckhVc1dhV0lZNjl2K3g4blBCdndwVXowenpyVkl4T0p2SW9HMGhzSUZ0VGxML0UrQjR6cFJTY3YxY0lyazZYd0k5V2Z1eW5jenlCT29zZ2E2UWNiTmYxcmJXK0s0R283czhlSEVzZ0tKMjFmTFZlRkYydlU3ajJ3V1dEckozcS9YMjJNUnk1eXpUSXY1WS9GNmVPUXVxbm5MSXhqVEp0NjN6TytVcXVhUUV6QVRzK0F4dXg1bWswN0xhTWZuWXZSaU5BNkRTam45Y0h3SXRlaUgvUE9sMmRxbm55UVJhK3ZOckp3SDNQV3dxSTJETXNwcHZSdzJ0eU5xWnZVQlpyUmdjSUo3TFRaQXFWU0ROcThqd2JMbWdtYUk2bEhXR1NzYWJFR1lnYmI4dVFsWlZ5Y2RJZStsUWpCc2YrajY5NzBiRXFBN3F5SHBsTnFlWXpoVHhTQ3kzdlpYQll3YWlXZjNnUWNKajlEZXAvRkRzM203K1p1cmJvYTJUTlZLOWN0eUNYRklXdVNLQVMzV240cHc9IiwibWFjIjoiMTRlYjg4OWFkN2ZkODExYzNkOGZhMmUxY2VmZDYxYjcxMjgxNDkwZTZmOGE3OGQwZjQ1ZTJhNTFlZWEzOGRiZiIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 15082
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9998
Калуга
Вырубка деревьев в парке у психиатрической больницы
06:29 05.04
22 6627
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 6181
Всех касается
Нашествие больших грызунов мутантов!!!!
10:11 08.04
11 4396
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 5070
Калуга
УКТ пропагандирует зацеперов.
11:14 05.04
6 4363
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 4262
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3875
Новости компаний
eyJpdiI6ImxUaUlWRkc1MDlJeWo0ZWwwSUhOM0E9PSIsInZhbHVlIjoidFZYTFQ5Nm0wNXIvdzNRQTdCOVBMb215d0k2OXQrNTFieGsvbHcyOHArdCtZOEduT2VqeU94ZkhRc2JCL3lieXZNNjhRSVdIaTlITkNyOVpJUmV1OUcxajNEL3ZZdnBmTWZYNjhRZXdMWFFnRnRJam1PaHYvS3hDOVIzVk1kNS9ta0N6eGsvUTA1blYvMDRGYXdaMy9TczlueEhrcVl1UGNGTzAzakZGTzVkZWorMXZkVHplSXFtSDNyMTFMVzNSSGdmMG9zR3ZXU0JGY2toMEpIdzFxNkNhU2YxSVBZOEFZRjVQY3I1eDBHNkx3VitUaGF3Y2hXR3VSOEJ1eGgzcXFKUUJXR2NiWEliTGdtNlppenlFdUtKTGxrL2lxUnp6dW11S3VFd1RQUDVQd0pwdmtPd3cyakVxbmw3dWNUekpNbTVudW9WK2hjV1k4bDZNMFZvVHpUYVNmWXpqWEFKb0VDWXY5dHh0OEtqeHgyQUE1NzRIajJxUWozd2xlaGgweEVuTHlnUEZKYlFaazZBb1pxS21CZkJrZDJ3YzZlN0d1VGhwTGlSLzl6K2drMDJ2WEl2OWR2TDRmdXNZVTFUUHdQVXhuYTNzR1czYVRmWUVPVUpNamNrTWFlaFlNUGhHWHpFQi9nWkVMSmVYcVdjU3JKdG03WUdqWTFtWEFqeEhvbWlHdDF0SUdiQzRBbEhtUjFKb0FsaE9SOWgwNDY1endubkpubFNHTnVkclN4MDNweDRhc1ZxaHVTSXB1Ry90cVk0cjl5OEprU3Q1dHVYUWNHeGxuZmN2RGlNcHBDbGpDY2doSXR3K3hySktGVHQ5VnYzOWRQRkZGTXlGcXBKciIsIm1hYyI6IjFlN2NmNjZjNTcwMDczOTVkZDJmYjUyZmQyZDA4MjRhZDE3MzEyYTgzNzM1NDdlNDVjN2I0MzkzN2Y3NTcyMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Транспортная реформа
Шишка
23:07 01.05
4 2597
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Imt5cFlKVHZpOEVRSGpiRFFVUFhmaVE9PSIsInZhbHVlIjoiWFJYQW1FWENmZjFHZk9adU1GZlIrQzJ4QzJXWW1DZm16Qm5IeS9WaWMrdXNOczhad3U3TzRqREo5b1BJYkhKaXI0MGtCOStkYVUyemVBZUtCR3ZaVTZZLzhiN3gwc09ueXlHRi92Ym9JeGFXY25sS05vMWRrNlhCK1RTcE1NSUlId0k2Z0Y4QWM2ZnJoR1psa21Zc1VKZHQxUDdRU0JDeEVEa1ZGWDdwMWZoMy96ZGsyb05ZaG44OFZ6RXQrUDNOM2JMUkJMWVllWmtGdlRMK2RGUENXTWQ4M2hHdWV5YVA5NWdDUmxRY1kyRDl6UXdmRVhDYk5pWmwwUjJlbk11MW9kckQrRFlRbUZNR3VKRVFtYXNJYWh6akdGMWl0a1YwSHN4ampKZTBLak1MVi93blNzWVNHMzFXbk55c3A0Y3J6NkRtSG13dXFGaEdTVEp4a2x1d1pNSExIQWlDRUpGeWlyaXRLNlhLUUpnZ1A1T2RlMW9UbWZ3b1FqOEFsZ05IL0xwUkFBQmMzaEVhWUYxWVlKcFE0akdBdS9tNTNQQkNTcUpHYWppMFpBdk9LUlBvK3ZxT0liYkVMWmdZTk9wOEFYUGdTZlVaOFFaMFA3MHlxbTdzdVpmVStvUnlWNTcxejJUSVhrMjVpMTlBVTAweHh1M2NWYkV1bTM4azQrTVBFUitPUDBtdnh2TG9Mci9PWUpDY3o3dlNtK3F1NlRIL2RhYUZ2YmhBck92czZiekVhMjd2ek5EKzlHeGg3MHc3UE94cDQvL011SEtNRkJhL3c5SytTZFloMmhmWFY3WHpoaHorclltalNMVkI4TlYyamxZaWliN25LN3YxUjVHZ2Vwa1pRSk80dHQ2NEZ6WXUwTCtpbWlSYXNTSGdyV1J6alU5eXdaa0M0aVBsbm0zYktsYllMaDcycGhsL05xK2UiLCJtYWMiOiJhMmVhNDQ1OTVkZDYzNzFiYWUxM2ExMzQ4MTExYTYyY2ZlM2QyNGM0NTgyMTA0MTM5YWFmMDg3NWM5ZmJmNTI5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im1xOERaVmtFbVlVM3puS2lvTkZrL0E9PSIsInZhbHVlIjoiWDN0MDBLMkp5STY1V1JyeWszRzFVOFVRditib0syT0dzVlhkc2J6TEMzRmhGdHphdjZKQ294WmpjTXBSN0JtNmw3S21iU2UzbWo1LzNnb2w5Ym5ZWVRyZDZIUGJDRjJhdGZsdnlQVlF0RlZKdlYzQmE0OFdHWmxhaWF1aVNyNGNHdEt5WG1sN0tHNURSWFNLRjUyRnVodEdPSDdzakV2dFZpYVlCaW1XRk5vLzBSbmFhWUd5WThRTFdaQ3Jsb0ZtbkxTNGVmdU1iWDRSd2ZQUjJaK2p6OWZnWWcvNEcyeXhYaUJ5blVKNHViVVpyRU9lYWxaejYvekVkTUJQVDcySHZPSG1BZ0dGcDhhN0RpOUJtTlNSZEpzODlZcCtHcVovVCtSOVBlVkI4endVMUlhK3VDRlpDK201N05GVjM1Y1F1MVZFUlQxR1p1Ty9vZWJMcnA4enBYQStjRGYrWExLUU9xYU5HeUF1MEJWd3p1Mmh3VHB0Q1czcGRBY01qcE96cW5YMSswQXVVY0tueHdYaU1LOUNHV0xmby9TdW9HMStUV0QvbEZJVVpGdlprS0I4QWtXM1BLMUlUc2N6QmJUVCIsIm1hYyI6Ijk4YjlhYTNkNzIxZmJmY2FiODA2NDZlNmRlODljNjI4ZDFjMjRiODMzNTY4ZjdjMDBjMWU5NWMzMDNiZWU2ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+