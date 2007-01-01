Шапша поздравил калужских пограничников
Во вторник, 28 мая, они отмечают свой профессиональный праздник.
- Сердечно поздравляю воинов-пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником! – говорится в сообщении губернатора. - В России с ее самыми протяженными в мире границами охрана рубежей государства всегда считалось почетным и уважаемым делом. И сейчас, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными угрозами и вызовами, наши пограничники мужественно и самоотверженно несут свою службу. Гордимся нашими земляками, которые в разное время служили в погранвойсках, и теми, кто сейчас стоит на страже рубежей Родины! С Днем пограничника!
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