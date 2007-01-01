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Медики организуют выездные донорские акции в 11 районах Калужской области

Калужская областная станция переливания крови опубликовала график выездных донорских акций на июль. Мобильные бригады приедут в 11 городов региона.
Ольга Володина
27.06, 15:26
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Акции будут проходить с 8:00 до 12:00 по следующему расписанию: - 2-3 июля — Людиновская ЦРБ - 4 июля — Мещовская ЦРБ - 8 июля — Жиздринская ЦРБ - 9 июля — Кондровская ЦРБ - 11 июля — Кировская ЦРБ - 15 июля — Малоярославецкая ЦРБ - 17 июля — Перемышльская ЦРБ - 22 июля — Спас-Деменская ЦРБ - 23 июля — Тарусская ЦРБ - 25 июля — Медынская ЦРБ

В Калуге кровь можно сдать без предварительной записи на Станции переливания (ул. Максима Горького, 71) в будние дни с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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