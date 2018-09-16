60 000 рублей потеряла женщина, продавая шкаф

16.09.2018 19:00 89

Жительница Обнинска обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковской карты.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже шкафа. Вскоре позвонили покупатели, желающие перевести деньги за мебель ей на карту. Дама сообщила необходимые реквизиты и стала ждать денег. Через некоторое время псевдо-покупатели перезвонили снова, сообщив, что ошиблись, переведя слишком большую сумму и часть денег попросили вернуть обратно уже не с помощью мобильного банка, а через терминал. В итоге с помощью определенных операций с кредитной карты потерпевшей были списаны 60 000 рублей.

По факту кражи денег с карты заведено уголовное дело, мошенники разыскиваются, сообщает пресс-служба УМВД.