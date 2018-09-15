Веник не помог воришке замести следы

15.09.2018 15:07 164

27-летний житель Пензенской области приехал в Калужскую область на заработки и обокрал строительный магазин.

Проникнув через окно в помещение магазина, мужчина похитил из кассы 3 тысячи рублей и веник. Как позже пояснил похититель стражам порядка, веником он заметал следы преступления.

Но веник оказался бессилен против дактилоскопической экспертизы – личность воришки вскоре была установлена. Полицейские взяли его под стражу, проверяя на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД