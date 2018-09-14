Мать-алиментщица ответит по уголовной статье

14.09.2018 20:00 75

Неплательщикам алиментов ужесточили наказание.

Как сообщил новостному порталу Obninsk.name начальник судебных приставов Обнинска, если гражданин уже привлекался к административной ответственности и продолжает игнорировать закон, за невыплату алиментов на него могут завести уголовное дело.

Так на этой неделе уголовный процесс начался в отношении матери-алиментщицы, задолжавшей двум своим детям около 60 тысяч рублей.



