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Мать-алиментщица ответит по уголовной статье

14.09.2018 20:00 0 75
Мать-алиментщица ответит по уголовной статье

Неплательщикам алиментов ужесточили наказание.

Как сообщил новостному порталу Obninsk.name начальник судебных приставов Обнинска, если гражданин уже привлекался к административной ответственности и продолжает игнорировать закон, за невыплату алиментов на него могут завести уголовное дело.

Так на этой неделе уголовный процесс начался в отношении матери-алиментщицы, задолжавшей двум своим детям около 60 тысяч рублей.

 


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