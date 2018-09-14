Ребенок погиб из-за неосторожности отца

14.09.2018 15:42 331

12 сентября 2018 года в одной из квартир Калуги погиб 4-месячный мальчик.

25-летний отец один воспитывал ребенка, мама которого умерла ранее. На ночь он неосторожно уложил мальчика рядом с собой на край кровати. Малыш упал на пол, ударился головой и умер.

Обстоятельства смерти ребенка расследуются, сообщает пресс-служба следственного комитета.