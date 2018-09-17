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Боясь потерять телевизор, должник заплатил алименты

17.09.2018 07:00 0 192
Боясь потерять телевизор, должник заплатил алименты

Судебные приставы явились на дом к злостному алиментщику, задолжавшему родной дочери 230 000 рублей, но не застали его дома.

Дверь открыла его вторая супруга. Зайдя в квартиру, сотрудники УФССП арестовали имущество должника: телевизор, компьютер и прочую электронику. Опись еще не была окончена, а нерадивый отец уже звонил сотруднику ведомства и, боясь потерять нажитое, клялся сегодня же оплатить хотя бы часть долга.


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