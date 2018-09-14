Любители газонной парковки не доплатили обнинской казне почти два миллиона

14.09.2018 21:01 103

Очередной итог деятельности системы автоматического контроля парковки «Паркон» подвели в администрации Обнинска.

С 1 января по 1 сентября текущего любители парковаться на газонах заплатили в казну штрафов на сумму 709 500 рублей, сообщает новостной портал Obninsk.name.



Однако еще больше штрафных постановлений оплачено не было. 293 документа, штрафы по которым составляют 879 тысяч рублей, отправлены на принудительное взыскание. Еще 382 постановления суммой чуть больше миллиона нарушители получили, но оплачивать не торопятся.