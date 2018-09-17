Обнинская полиция ищет сетевую шантажистку

17.09.2018 08:00 273

Обнинская полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве.

Житель наукограда получил сообщение в социальной сети от некой девушки. Сообщение содержало контакты его друзей. Следующее сообщение было не столь безобидно – девушка прислала мужчине его интимные фото и потребовала денег, обещая в противном случае разослать компромат его знакомым.

Не желая скандальной известности, мужчина заплатил 5000 рублей вымогательнице, пообещавшей уничтожить улику. Но девушка продолжала его шантажировать, и тогда обнинец обратился в полицию.

По сообщению новостного портала Obninsk.name, когда личность шантажистки будет установлена, ей грозит штраф или тюремный срок до четырех лет.