На переходе в Обнинске пострадал пешеход

14.09.2018 14:10 76

В четверг, 13 сентября, в Обнинске сбили пешехода прямо на переходе.

Водитель автомобиля «Рено» двигался задним ходом по улице Красных Зорь и совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход отделался ушибами и ссадинами, сообщил ОМВД России по г. Обнинску.