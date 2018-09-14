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На переходе в Обнинске пострадал пешеход

14.09.2018 14:10 0 76
На переходе в Обнинске пострадал пешеход

В четверг, 13 сентября, в Обнинске сбили пешехода прямо на переходе.

Водитель автомобиля «Рено» двигался задним ходом по улице Красных Зорь и совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход отделался ушибами и ссадинами, сообщил ОМВД России по г. Обнинску.


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