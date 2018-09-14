Водитель сбил пешехода и скрылся

14.09.2018 17:00 117

Автомобиль темного цвета, двигаясь со стороны Москвы в направлении Рославля, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она госпитализарована с травмами и ушибом почек.

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