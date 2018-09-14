Обнинская полиция оштрафовала 11 торговцев-нелегалов

14.09.2018 14:08 86

В Обнинске полиция проверила рынок и торговые палатки в поисках нелегалов.

Проводя контрольные закупки, стражи порядка выявили 11 иностранных граждан Узбекистана и Таджикистана, четверо из которых не имели права на работу, а семеро не должны были работать продавцами, так как имели ограничения на этот вид деятельности.

Гастарбайтеры готовили и продавали продукты питания: лепешки, лаваши, шаурму, а также продавали фрукты.

Полицейские насчитали 27 административных правонарушений в деятельности этих граждан и оштрафовали на 2000 рублей за каждое нарушение, сообщает областное УВМ УМВД.