Алиментщик без сожаления расстался с имуществом

В ходе сегодняшнего рейда по адресам злостных неплательщиков алиментов приставы арестовывали имущество должников.
По одному из адресов должник прикинулся больным, но бдительные соседи тут же сообщили приставам, что накануне видели его распивающим алкоголь во дворе.
Сотрудник ФССП арестовал имущество мнимого больного: телевизор, компьютер и мебель. Составленный акт описи и ареста гражданин без возражений подписал, не вставая с кровати.
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