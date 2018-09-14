В Калуге стартовал отопительный сезон

14.09.2018 12:18 986

В пятницу, 14 сентября, городской голова подписал постановление о начале отопительного сезона.

С 17 сентября начнется подача тепла в больницы, детские сады и школы города, отопительные сети которых входят в единую технологическую систему теплоснабжения.

Жилье и объекты коммунально-бытового и промышленного назначения начнут отапливать при устойчивой ежесуточной температуре в +8 градусов, сообщает пресс-служба городской управы.